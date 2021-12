Le fils de Kathie Lee Gifford, Cody, attend son premier bébé avec sa femme Erika

Ce n’est pas votre lundi de dimanche moyen !

Le 13 décembre, Kathie Lee Giffordsont Cody Gifford et sa femme Erika Brown Gifford ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en juin 2022.

« Gifford… Party of 3 », a partagé Erika sur Instagram. « Tellement reconnaissant à Dieu pour cette plus grande bénédiction. Découvrir le sexe de notre bébé à l’ancienne – quand notre petit ‘squish’ arrivera. »

Cody a également confirmé la nouvelle sur Twitter en écrivant : « Une grande nouvelle dans notre famille…! » avec un emoji de prière.

Peu de temps après avoir partagé leurs nouvelles avec le monde, le couple a reçu les vœux de ses amis et de sa famille, dont la mère de Cody, Kathie Lee. « Je suis sur une lune bleue ou rose !!! Peu m’importe laquelle », a partagé l’ancien co-animateur d’aujourd’hui sur Twitter. « Tellement si heureux pour vous deux, @ErikaMarieBrown & @CodyGifford, et pour notre famille. Louez notre Dieu vivant et aimant! »

la soeur de Cody Cassidy Gifford a ajouté: « Je n’ai jamais été aussi excité pour quoi que ce soit. J’adore déjà tellement écraser! »