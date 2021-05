Le fils de Katie Price, Junior Andre, revient sur les réseaux sociaux après Covid ⋆ .

Katie Price et le fils de Peter Andre, Junior, ont combattu le coronavirus (Photo: Rex)

Junior Andre se sent clairement à nouveau comme son ancien moi alors qu’il est revenu sur les médias sociaux après avoir combattu Covid-19.

Le jeune homme de 15 ans, dont les parents sont Katie Price et Peter Andre, a partagé samedi son premier message sur les réseaux sociaux depuis des semaines, au grand soulagement de ses partisans inquiets.

Dans la courte vidéo, Junior montre sa coupe de cheveux coupée et fait la moue pour la caméra, bien que l’on ne sache pas s’il s’agissait d’un clip de retour.

«Je me sentais 😭🤷‍♂️», a-t-il écrit à côté.

Sa mère Katie a été parmi les premières à commenter et à dire: “ Mon magnifique fils ”.

Heureux de voir Junior de retour en action, un disciple a déclaré: “ Eassssy @officialjunior_andre J’espère que tout va bien maintenant. ”

Plus tôt ce mois-ci, l’adolescent a révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus et qu’il était en auto-isolement.

Dans un live Instagram, Junior a déclaré à ses fans: “ Ne le manifestez pas. Écoutez, si cela arrive, cela arrive. Mais je sais que Dieu veut que je vive ma vie jusqu’au bout, donc je ne mourrai pas de Covid et si je le fais, je le ferai. Je ne veux pas mourir.

Il a ensuite détaillé ses symptômes et a admis qu’il était confus car il pensait que cela ne se produisait que chez les adultes et non chez les enfants.

«Les premiers jours, ma tête était le pire», a-t-il révélé. «Ma tête me cognait tellement. Je ne sais pas comment j’ai eu des symptômes, parce que je suis un enfant, j’ai 15 ans. Mais ma tête me cognait, mon corps me faisait mal, ma gorge allait bien.

“ Et puis tout d’un coup, mon corps a en quelque sorte cessé de me faire mal – ça me fait parfois mal – ma tête me cogne toujours mais pas autant, mais pour une raison quelconque, ma gorge est si douloureuse. Ça me tue, je ne sais pas pourquoi.

“ Cela ne fait pas partie des symptômes auxquels je ne pense pas, mais peut-être que j’ai autre chose avec Covid. Ouais, j’ai Covid. J’ai comment ça s’appelle? Comme une semaine à gauche.

«Ouais, j’ai Covid. Et pour une raison quelconque, j’ai des symptômes. Normalement, les mineurs ne présentent pas de symptômes. Ce n’est pas grave… c’est juste ennuyeux.

Plus: Coronavirus



Selon le NHS, les principaux symptômes de Covid chez les enfants sont; une température élevée, une toux nouvelle et continue et une perte ou un changement de goût et d’odeur.

Junior s’était isolé avec son père Peter, sa belle-mère Emily, sa sœur Princess, 13 ans, et ses demi-frères et sœurs Amelia, six ans, et Theo, trois ans.

