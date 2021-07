Le fils de Kelly Ripa est mis sur la sellette à propos de ses photos de vacances lors de son apparition en direct

in

Kelly Ripa n’hésite pas à montrer un PDA avec son mari Mark Consuelos, mais l’une de leurs récentes photos de vacances a attiré l’attention. En fait, un de leurs fils a été mis en cause à ce sujet. Ironiquement, il était interviewé par sa mère et son co-animateur Ryan Seacrest.

Dans une photo récente que la mère de trois enfants a partagée, elle prenait une photo de style selfie d’elle et de son mari qui la montrait penchée devant lui alors qu’il la regardait avec admiration derrière elle. Ceux qui suivent le couple, cela n’a rien d’extraordinaire pour eux. Dans le passé, leurs enfants ont dit que cela les dégoûtait, mais ils aiment l’amour que leurs parents ont l’un pour l’autre. Ainsi, lorsque Michael Joseph Consuelos, 24 ans, s’est fait demander par Seacrest ce qu’il pensait du dernier message de sa mère, il n’avait presque pas les mots.

Quand il a demandé avec un sourire sur son visage et un léger bégaiement dans sa voix, il a demandé à Seacrest s’il faisait référence à leur photo récente, et Seacrest et Ripa ont tous deux dit oui avec un visage impassible – faisant allusion à la photo de la plage tout le monde a parlé à propos de. “Celui récemment où c’était le…”, a-t-il déclaré selon E!. Quand sa mère lui a demandé de quoi il parlait, il a répondu : “Tu sais ce que je veux dire.”

Cependant, ils ont rapidement fait apparaître des images complètement différentes qui montraient quelques photos de famille et n’étaient pas bien éclairées et avec un soupir de soulagement, Michael a ri et a commenté les photos les qualifiant de “celles classées PG”. Le duo mère-fils a plaisanté en disant à quel point les images étaient floues parce que personne ne pouvait voir leurs visages parce qu’il faisait si sombre. Ripa a plaisanté en disant que son mari avait définitivement pris les photos, insinuant qu’il ne savait pas comment prendre une bonne photo. “J’aime ça”, a déclaré Michael. “Cela ressemble à une protection des témoins. Je pense que c’est plutôt cool. Je pense que c’est énervé”, a-t-il déclaré alors que sa mère n’approuvait clairement pas malgré la publication de la photo de toute façon.

Ripa et Consuelos ne sont pas étrangers à publier des photos « audacieuses » qui font tourner les têtes. Les deux ont dit “oui” en 1996 à son homme et près de 30 ans plus tard, ils agissent toujours comme s’ils s’étaient mariés hier. Alors que certains ont ressenti le contraire à propos des souvenirs qu’ils ont partagés, plusieurs de ses fans sont tout à fait d’accord.