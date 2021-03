Le fils de Kelly Ripa, Joaquin, s’engage à l’Université du Michigan

C’est officiel! Kelly Ripa et Mark Consuelos‘fils Joaquin s’est engagé à l’Université du Michigan.

L’équipe de lutte de l’école d’Ann Arbor, Michigan, a annoncé sa décision dans un post Instagram du samedi 13 mars: «SIGNÉ: Bienvenue dans la famille, @joaquinconsuelos! #NewBlue #GoBlue. »

Consuelos, 49 ans, a commenté le téléchargement sur les réseaux sociaux avec des emojis musclés. Le Riverdale La star a ensuite partagé la nouvelle sur sa propre histoire Instagram.

Quant à Ripa, 50 ans, le Vivre avec Kelly et Ryan L’hôte a posté une photo le dimanche 14 mars de son mari et de son plus jeune fils souriant dans des pulls molletonnés de Michigan Wrestling. «Dimanche vibes», l’actrice a légendé le doux coup.

Le mois dernier, le natif du New Jersey a déclaré Ryan Seacrest que Joaquin «essayait de décider» à quelle école aller.

«Il a beaucoup d’options», a déclaré Ripa en février. «Mark est devenu très ému et très étouffé parce qu’il a dit: ‘Vous savez, je n’ai jamais pensé qu’il serait capable d’aller à l’université parce qu’il était profondément dyslexique et dysgraphique.’»

Le Tous mes enfants alun, qui est également la mère de Michael, 23 ans, et Lola, 19 ans, a ajouté que Joaquin a surmonté ses défis avec «un travail acharné, de la détermination et des remèdes».

Ripa a expliqué à l’époque: «Je dis toujours que la dyslexie pour notre famille au moins et si vous lisez à ce sujet, cela peut être une bénédiction. Les enfants dyslexiques apprennent à lire dans la pièce. Ils captent les signaux sociaux. »

L’enfant aîné du gagnant du Daytime Emmy a commencé sa première année à l’Université de New York en 2016, obtenant son diplôme en mai 2020. Lola fréquente actuellement la même école.

«L’université est l’endroit où vous commencez à vous établir en tant que personne indépendante, donc lorsque vous envoyez votre enfant à l’université et que votre enfant reste local… si elle a le mal du pays, je dois lui dire: ‘Vous ne pouvez pas rentrer à la maison. Vous devez vous débrouiller », a déclaré Ripa lors d’un En ondes avec Ryan Seacrest apparition en septembre 2019. «Je la traite [like long-distance]. J’ai fait la même chose pour mon fils. «Vous allez devoir le découvrir. Ma principale préoccupation était: «Je ne sais pas si vous devriez être aussi près de chez vous parce que je ne veux pas que vous utilisiez la maison comme si c’était votre maison. Je veux que ce soit votre expérience. »

La journaliste a tenté de convaincre Lola de déménager en Californie, en plaisantant qu’elle était «désespérée» d’avoir une excuse pour visiter la côte ouest. «Qui veut aller à l’école avec un climat si terrible?» a-t-elle demandé à Seacrest, 46 ans.

