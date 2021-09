Le fils de la star de Sex and The City, Nathen, rend hommage .

Nathen a remercié son père d’avoir « partagé son amour » (Photo : Tommaso Boddi/. pour IMDb)

Le fils bien-aimé de Willie Garson, Nathan, a qualifié son père de “personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse”, après la mort de la star de Sex and The City.

Garson est décédé à l’âge de 57 ans après une courte maladie, après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

L’acteur, surtout connu pour avoir joué Stanford Blatch dans Sex and The City, était le père de Nathen, 20 ans, qu’il a adoptée après l’avoir rencontré à l’âge de sept ans lors d’un salon de l’adoption.

Nathen a posté une série de photos de son défunt père sur Instagram et l’a remercié d’avoir “partagé son amour” avec lui.

L’étudiant a écrit: “Je t’aime tellement papa. Rest In Peace et je suis si heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi.

Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que vous ayez partagé votre amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai.

Selma Blair a commenté le message de Nathen: “Il valait la peine d’être aimé. Son seul tout est de savoir que vous allez bien. Plus que bien. Nos enfants sont ceux à qui nous donnons tout notre amour. Notre dernière conversation. Je souhaite qu’il n’y ait jamais eu une dernière conversation avec Willie. Je lui manquerai tant.’

L’amie de Garson, Sharon Lawrence, a écrit : ” Nathan, tu étais la lumière de sa vie. Ceux d’entre nous qui le connaissaient avant qu’il ne vous trouve, ont vu la différence en lui alors qu’il est tombé amoureux de vous en tant que gentil petit garçon. Quel cadeau cela a dû être de sentir la chaleur dans son cœur à partir du moment où il a choisi de vous serrer contre lui. Son amour est toujours avec vous et ceux d’entre nous qui l’aimons et l’admirent sont reconnaissants du bonheur que son père lui a apporté.

La star de Glee, Kevin McHale, a ajouté: “Je suis tellement désolé Nathen. Quelle chance vous aviez d’avoir eu l’un l’autre. Voir à quel point il t’aimait était l’une des plus belles choses à voir.

Garson a souvent posté des photos de son fils sur les réseaux sociaux, et en juillet, il a écrit un doux message d’anniversaire en disant : ” Joyeux anniversaire à mon petit diable, un adulte maintenant, plus que n’importe quel concept de fils que j’aurais pu imaginer, avec le meilleur coeur je sais. Je t’aime plus que je ne pourrais l’imaginer. Que cette prochaine année d’université soit le tremplin vers votre avenir, et sachez que moi et beaucoup d’autres sommes toujours avec vous. Je t’adore @nathen_garson.’

Garson est officiellement devenu le père de Nathen en janvier 2010, plus d’un an après l’avoir vu pour la première fois lors d’un salon de l’adoption à Los Angeles en octobre 2008.

Garson a rencontré Nathen à l’âge de sept ans (Photo : Charley Gallay/. pour Grey Goose)

Il avait précédemment déclaré à People: “Il se tenait en équilibre sur un trottoir et je me disais:” C’est mon enfant “. Je le savais à ce moment-là.

La star de White Collar a ajouté que: “La plupart des gens veulent des bébés, mais je suis tombé amoureux de Nathen.”

Garson avait espéré se marier et fonder une famille, mais a décidé d’adopter trois ans avant de rencontrer Nathen lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’était pas près de trouver la femme de ses rêves, mais qu’il voulait désespérément un enfant.

Il a déclaré: “Je viens d’atteindre un point de” Qu’est-ce que j’attends? ” Je me fiche de me marier un jour, mais si je n’ai jamais d’enfant ?

Les coéquipiers et collègues de Sex and The City de Garson ont dirigé les hommages à la star, Cynthia Nixon l’appelant une “source de lumière”.

L’actrice, qui joue Miranda Hobbes, a écrit: ” Si profondément, profondément tristes, nous avons perdu @Willie.Garson. Nous l’aimions tous et adorions travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l’écran et dans la vraie vie. Il était une source de lumière, d’amitié et de tradition du show business. C’était un professionnel accompli – toujours. Mes pensées vont à son fils, @Nathen_Garson. Nathen, j’espère que tu sais à quel point il t’aimait et à quel point il était fier d’être ton père.

Garson a joué Stanford dans Sex and The City (Photo: AP)

Plus: Sexe et la ville



Mario Cantone, qui a joué le mari de Stanford, Anthony Marentino, a ajouté: “Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et juste submergé par la tristesse. Bientôt éloigné de nous tous. Tu étais un cadeau des dieux, doux Willie. Reste… je t’aime.’

Au moment de sa mort, Garson avait repris son rôle de Stanford pour la série limitée And Just Like That…, aux côtés du casting original de Sex and The City.



PLUS : “Nous l’aimions tous”: Sex And The City en deuil alors que la co-star Willie Garson décède à l’âge de 57 ans



PLUS : Willie Garson de Sex And The City décède à l’âge de 57 ans à la suite d’une « bataille contre le cancer »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();