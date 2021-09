Le fils de la star de “The Walking Dead” Norman Reedus avec Helena Christensen arrêté pour agression

Mingus Reedus, le fils de 21 ans de la star de The Walking Dead Norman Reedus et du mannequin Helena Christensen, a été arrêté pour avoir prétendument frappé une femme à New York vendredi soir. Reedus a été accusé d’agression mineure pour avoir prétendument frappé une femme de 24 ans dans les rues Mulberry et Grant pendant le festival de San Gennaro dans la Petite Italie vers 22 h 15 HE vendredi, a déclaré la police au New York Daily News samedi. Les parents de Reedus n’ont pas commenté son arrestation.

Reedus a déclaré au Daily News que la femme qu’il est accusé d’avoir frappée semblait ivre. Il a affirmé que ses amis l’avaient ” essaimé ” lorsqu’ils ont rencontré son groupe au festival. Il “a jeté son bras” pour se protéger, mais a frappé la femme, a-t-il déclaré au média. “C’était instinctif”, a déclaré Reedus. “Je réagissais à leur essaimage et j’avais peur pour la sécurité de mon groupe.”

Reedus, qui est également mannequin, a déclaré qu’il était au festival avec sa petite amie et deux autres amis lorsque la victime présumée et ses amis se sont précipités sur eux. “Nous n’y avons rien pensé, mais ces cinq filles nous ont suivis pendant deux pâtés de maisons, nous lançant de la nourriture et criant”, a déclaré Reedus. “Nous leur avons dit de nous laisser seuls, mais ils ont continué à suivre, menaçant de blesser ma petite amie et son amie.”

Selon Reedus, il était “très évident que la femme et ses amis étaient ivres et cherchaient à se battre. Quand ils ont atteint le coin de la rue, les filles l’ont ” essaimé “, l’une lui tirant les cheveux et l’autre lui jetant de l’eau, il a déclaré au Daily News. Il a ensuite tendu un de ses bras, frappant l’une des femmes. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a vu qu’une des filles était blessée, a déclaré Reedus, ajoutant que les policiers “ont refusé d’écouter le contexte. » « L’intention de Reedus pour ce jour-là était de m’occuper de mes propres affaires et de jouer à des jeux équitables », a-t-il déclaré.

La femme a été emmenée à l’hôpital de New York Downton pour y être soignée pour des blessures mineures. La police a accusé Reedus de délit d’agression et a reçu une contravention pour comparution. Il doit revenir devant le tribunal dans quelques semaines.

Reedus est l’aîné des deux enfants de Norman. L’acteur a également une fille avec l’actrice Diane Kruger, et ils ont annoncé leurs fiançailles en août. Norman est sorti avec Christensen de 1998 à 2003. Christensen est ensuite sorti avec le chanteur d’Interpol Paul Banks de 2008 à 2015. Reedus a suivi sa mère dans le monde du mannequinat, faisant ses débuts sur la piste en 2017.