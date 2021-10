Le fils de l’acteur acclamé a finalement été libéré sous caution près d’un mois plus tard à la suite d’une affaire de drogue

Aryan Khan, le fils de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, a été libéré sous caution après près d’un mois de prison jeudi. Kahn, 23 ans, a été arrêté avec sept autres personnes le 2 octobre après que des responsables eurent fait une descente sur un bateau de croisière au large de Mumbai. Son équipe juridique a toujours soutenu que Khan n’était pas en possession de drogue au moment de son arrestation et a suggéré que le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) avait mal interprété les discussions WhatsApp utilisées comme preuve. Après sa libération jeudi, la sœur de Khan, Suhana Khan, 21 ans, a publié des photos d’elle et de son frère avec Shah Rukh, 55 ans, sur Instagram pour célébrer.

L’avocat de Khan, Mukul Rohatgi, qui était auparavant procureur général de l’Inde, a déclaré à NDTV que Shah Rukh avait pleuré « des larmes de joie » après la libération sous caution de son fils. « Il a été très, très inquiet au cours des trois ou quatre derniers jours où j’étais là-bas et je ne suis même pas sûr qu’il ait bien mangé », a déclaré Rohatgi jeudi. « Il prenait juste un café après le café. Et il était très, très inquiet. Et je pouvais voir un grand sentiment de soulagement, oui, sur le visage du père la dernière fois que je l’ai rencontré. »

Khan s’est vu refuser la libération sous caution après son arrestation, et il s’est vu refuser la libération sous caution le 21 octobre. Jeudi soir, Khan, Arbaaz Merchant et le mannequin Munmun Dhamecha ont finalement été libérés sous caution lorsque l’affaire est parvenue à la Haute Cour de Bombay. Le tribunal doit encore émettre une ordonnance écrite vendredi, ce qui donnerait à tous les trois l’occasion de célébrer Diwali à la maison. Khan sera également avec son père le 2 novembre pour célébrer l’anniversaire de l’acteur.

Au cours de l’audience devant la Haute Cour, Rohatgi a déclaré que Khan n’avait pas été retrouvé avec de la drogue en sa possession pendant le raid. Il a également appelé les discussions WhatsApp de deux ans que le BCN a entrées car les preuves n’étaient « pas pertinentes » pour la croisière. Le NCB a également affirmé que Khan savait que Merchant avait du charas dans sa chaussure, ce qui était un exemple de « possession consciente ». Rohatgi pensait également que c’était un étirement. Il a souligné que Khan n’était invité qu’à la croisière et n’était pas un organisateur, rapporte The Hindustan Times.

Les fans de #ShahRukhKhan célèbrent devant Mannat alors que #AryanKhan est libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay après avoir passé plus de 3 semaines en prison. pic.twitter.com/8mMlvy4dM2 – Filmfare (@filmfare) 28 octobre 2021

Shah Rukh et son fils ont ensuite posé pour une photo avec son équipe juridique. Les photos, publiées sur Twitter par Asian News International, étaient les premières avec le père et le fils depuis que Shah Rukh a visité la prison où son fils était en détention le 14 octobre. Shah Rukh n’a pas fait de déclaration lui-même. « Je t’aime », a écrit Suhana dans sa publication Instagram jeudi.

D’autres stars de Bollywood ont célébré la nouvelle. « Félicitations à [Aryan Khan] et à l’autre accusé pour avoir été libéré sous caution. Je suis si heureux qu’il ait finalement été accordé, mon frère [Shah Rukh] Bhagwan ke ghar mein der hai et son nahi. Vous avez énormément contribué à la fraternité. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille », a tweeté la chanteuse Mika Singh. « Donc, s’il n’a fallu que l’argument de Mukul Rahtogi, pour obtenir une caution pour Aryan, cela signifie-t-il que ses anciens avocats étaient si incompétents qu’il a dû passer autant de jours en prison inutilement ? », a tweeté l’acteur Ram Gopal Varma.