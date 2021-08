Le fils de l’actrice de “Stranger Things” et “Ozark” a été brutalement attaqué lors d’un match de basket

Le fils de l’actrice Alyssa Brooke, Nick, a été brutalement agressé lors d’un match de basket dans un centre de loisirs local en Géorgie le mois dernier. Maintenant, le couple se bat pour obtenir justice pour leur fils, espérant que ses agresseurs en subiront les conséquences. Nick a subi une fracture de la mâchoire et une grave commotion cérébrale après l’agression.

Les images de l’agression du 21 juillet sont devenues virales après que d’autres enfants du centre de loisirs l’ont filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Le seul adolescent qui a cassé la mâchoire de Nick a été accusé d’agression alors qu’il était mineur, selon 11Alive. Cependant, Brooke et son mari, l’acteur James Knight, pensent que le reste des enfants impliqués dans l’agression ne subissent pas de conséquences. Deux enfants de la vidéo fréquentent les écoles de la ville de Buford, tandis que les adolescents accusés d’avoir publié la vidéo et de rire pendant que Nick a été agressé fréquentent le lycée Lanier dans le comté de Gwinnett. Les écoles de la ville de Buford ont déclaré à 11Alive que l’attaque s’était produite hors du campus et avant le début de l’année scolaire, tandis que les écoles du comté de Gwinett ont déclaré au point de vente qu’elles ne pensaient pas que son code de conduite s’appliquait dans l’affaire car cela ne s’était pas produit sur la propriété de l’école.

“Ils ne l’ont pas arrêté; ils l’ont applaudi. Et pour moi, c’est la participation”, a déclaré Brooke, dont les crédits incluent des épisodes d’Ozark et Stranger Things, à 11Alive. “Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit un héros et se précipite pour sauver la situation si ce n’est pas votre style. Mais rire, applaudir et applaudir, ce n’est pas de l’humanité.” Les parents de Nick ont ​​passé son 17e anniversaire à l’hôpital, regardant Nick se faire nourrir avec une seringue parce que sa mâchoire était fermée. Sa mâchoire a été cassée à trois endroits et ses médecins ont vérifié l’absence d’hémorragie interne. Il a également subi une commotion cérébrale.

Knight, qui a été vu dans un épisode d’Ozark et un épisode de Chicago PD en 2015, et Brooke demandent maintenant un code de conduite plus strict qui couvrirait le comportement des étudiants-athlètes même s’ils ne se trouvent pas sur la propriété de l’école. Ils ont lancé une pétition Change.org, qui compte désormais plus de 35 300 signatures. Les amis de Knight et Brooke ont également lancé une page GoFundMe pour aider à payer les frais médicaux de Nick. Jusqu’à présent, plus de 38 000 $ ont été versés.

“Je pense que nous devons apprendre aux enfants si nous essayons de les élever pour qu’ils soient de bons citoyens, qu’il y a des conséquences pour nos actions”, a déclaré le père de Nick, Robbie Cox, à 11Alive. “Si, en tant qu’adulte, je faisais cela, je perdrais mon travail. Même si cela ne se produisait pas sur mon lieu de travail, mais pour une raison quelconque, ces enfants sont protégés parce que cela s’est produit en dehors de l’école, et cela logiquement n’a aucun sens pour moi.”