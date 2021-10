Le fils de l’ancien de ‘Sex and The City’ Willie Garson publie un clip de retour en l’honneur d’un acteur décédé

L’acteur de Sex and the City Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans le 22 septembre après avoir lutté contre un cancer du pancréas, et ses amis, sa famille et ses fans pleurent sa mort. Son fils, Nathen Garson, a partagé un doux retour sur son père sur Instagram, partageant une vidéo et une photo d’eux deux dans une boîte de nuit.

“Tu me manques papa. Je t’aime jusqu’à la lune et retour x1 000 000 000”, a-t-il écrit. “Je suis sûr que vous dansez et écoutez la musique que vous aimez au cours de votre aventure. Amusez-vous bien.” Garson a adopté Nathen en 2010 à l’âge de 9 ans après que l’acteur a décidé qu’il ne voulait pas attendre d’être marié pour fonder une famille.

Nathen a écrit un autre hommage à Garson dans la semaine qui a suivi son décès. “Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses”, a-t-il écrit. “Je suis tellement fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure”, a écrit Nathan. “Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que tu aies partagé tu es [sic] l’amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai.”

La co-star de Garson, Sarah Jessica Parker, a écrit un hommage dévastateur à son amie sur Instagram peu de temps après sa mort. “Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans”, a écrit Parker. “Une vraie amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, de la vérité, des concerts, des road trips, des repas, des appels téléphoniques tard le soir, une dévotion mutuelle à la parentalité et tous les chagrins et joies qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur , de la rage et des années passées sur les plateaux (en particulier dans l’appartement de Carrie) et à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ.”

Parker a dit à Garson qu’elle allait “tout manquer de toi” et prévoyait de rejouer leurs derniers moments ensemble. “Je relirai tous les textes de vos derniers jours et mettrai à l’écriture nos derniers appels”, a poursuivi Parker. “Votre absence [is] un cratère que je remplirai [the] bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface.”

“Mon amour et mes plus sincères condoléances à toi, chère Nathen”, a écrit Parker au fils de Garson. “Tu étais et tu es la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être ton papa. Ce furent ses derniers mots pour moi. ‘De superbes bracelets tout autour.’ Oui. Godspeed Willie Garson.