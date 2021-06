Le fils de López Tarso confirme le retour de l’acteur sur scène – El Sol de México

in

A 96 ans, l’acteur mexicain Ignacio López Tarso s’apprête à remonter sur scène en personne et, pour ce faire, il est en cours de rééducation physique, a rapporté jeudi son fils Juan Ignacio Aranda.

“López Tarso va bien à la maison, mais lors d’un examen de routine, le médecin a décidé que nous devions tous les deux nous renforcer. La pandémie nous a rendus très sédentaires et la pièce” Une vie au théâtre “est très exigeante, mon père non plus ni moi, nous ne sommes en condition physique pour le faire », a déclaré Aranda aux médias.

C’est pourquoi le premier acteur n’a pas pu se rendre à la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi mais a réussi à envoyer un message d’affection avec le motif de son absence.

“Hier, j’ai vu le gériatre qui me surveille et il m’a recommandé une semaine de repos, si je ne sors pas et c’est ce que je vais faire”, a déclaré l’interprète à travers un audio qu’Aranda a partagé.

De plus, son fils a assuré que tous deux effectuent divers exercices physiques qui les aideront à effectuer le tour des travaux qui débutera le 3 juillet dans la ville de Cuernavaca, puis atteindront ceux de Toluca et Querétaro, tous dans le centre du Mexique. .

Comme son fils l’a expliqué, son père a commencé à utiliser un monte-escalier qu’il a dans sa chambre et ils lui ont aussi fait faire de petites promenades pour qu’il retrouve peu à peu sa condition et résiste à l’usure qu’implique une mise en scène.

Bien qu’actuellement père et fils reviennent sur scène en personne, aucun d’eux n’a cessé de travailler pendant la pandémie, puisqu’ensemble, ils ont fait six présentations “en streaming” de diverses œuvres avec lesquelles ils ont battu des records d’audience.

“Il n’y a aucun acteur au monde à 96 ans qui a six spectacles en ligne. Avec ‘Leonardo and the Flying Machine’, nous avons eu un record de fréquentation au théâtre virtuel avec un millier de billets vendus”, a déclaré Aranda.

“Une vie au théâtre” mettra père et fils parler de la vie d’un acteur consacré et d’une autre à l’avenir incertain. Dans celui-ci, les frustrations, les rêves et les émotions personnelles de ses personnages sont exposés à travers le théâtre.

La pièce célèbre les 70 ans de carrière de López Tarso, l’un des acteurs mexicains les plus importants du pays et qui a dans sa carrière plus de 50 films, des pièces de théâtre et des programmes télévisés sans fin.

“La vérité, c’est que j’aimerais que mon père prenne sa retraite, et je pense que ce travail est idéal pour qu’il le fasse, mais il ne veut pas, il a deux autres propositions au cinéma et deux autres œuvres en streaming. Il ne ne pense pas à ça (à la retraite), ” a déclaré Aranda.