Le fils de Louise Redknapp se remet d’une chirurgie de la hernie ⋆ 10z viral

L’ancienne star d’Eternal révèle que l’un de ses fils a été contraint de faire une pause dans sa pratique sportive après avoir atterri dans un hôpital pour une opération d’une hernie.

Chanteur britannique Louise Redknapp soigne son fils en pleine santé après avoir subi une opération d’une hernie.

L’ancien Éternel Une star devenue une personnalité de la télévision révèle que Charley, 16 ans, a été forcé de se reposer pendant que son jeune frère, Beau, 11 ans, revient sur le terrain de football après l’assouplissement des restrictions de COVID-19 en Angleterre plus tôt cette semaine (Begs29Mar21) .

Discutant de l’importance pour les enfants de faire du sport après la fin du verrouillage national, elle a déclaré à l’émission de télévision « Bonjour la Grande-Bretagne« , » Mon plus jeune a un match dimanche. Il fait partie de l’académie (des jeunes) de Chelsea. »

«Mon aîné, Charley, a subi une opération d’une hernie, il est donc hors de combat. Pas de rugby pour lui pendant un certain temps.

Louise partage ses deux garçons avec une ancienne star du football Jamie Redknapp. Ils ont divorcé en 2017 après près de deux décennies de mariage.

Plus tôt cette année, elle a parlé de ses problèmes de santé mentale après le divorce. Elle a envisagé de se suicider après que son mariage se soit effondré, mais les pensées de ses deux fils l’ont empêchée d’aller trop loin.

«Je me trouverais dans le centre de Londres et je me demanderais s’il serait plus facile pour un bus de me faire sortir. Il me suffirait de sortir au mauvais moment et ce serait fini », a-t-elle déclaré. «J’étais comme, ‘j’aimerais vraiment que tout disparaisse. Mais j’ai deux petits hommes qui ont plus besoin de moi que de tout. C’est là que s’arrête mon égoïsme. C’est la seule chose qui m’a permis de continuer.

