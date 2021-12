Le fils de Mandy Moore reçoit une poupée de ses jours de pop star pour Noël

Mandy n’a pas retenu ce qu’elle ressentait après avoir accueilli son fils, admettant: « Je pense que ses besoins ont vraiment commencé à continuer à changer … J’ai juste ressenti cette ruée comme: » Je ne suis pas assez bien pour lui. Je ne sais pas comment être sa maman. Je sais comment le nourrir, mais au-delà de ça, suis-je faite pour ça ?' »

« Je me sentais tellement inefficace et je regardais mon mari qui semblait avoir une capacité surnaturelle pour prendre soin de Gus », a-t-elle poursuivi. « Comme, il pouvait le faire sourire. Il pouvait le faire rire. Il se mettait par terre et se roulait avec lui. Et j’avais juste l’impression que quoi que je fasse, ce n’était tout simplement pas bien, et je ne pouvais pas le faire dormir, et cela m’a fait me sentir horrible. «

Bien que Mandy ait déclaré qu’elle « apprenait toujours », elle a également expliqué qu’elle embrassait le processus.

« Je ne sais rien, mais je suis toujours là pour m’arrêter et respirer », a-t-elle ajouté. « Reconnaître que je suis meilleur quand je fais confiance à mon propre instinct, me souvenir que tout est une phase. »