Le fils de Mariana Levy fait pleurer Ana Bárbara avec un message émotionnel

Ces propos ont touché le cœur de l’interprète, qui a réagi tout au long de sa vidéo «Des meilleurs cadeaux pour la fête des mères, on vous aime», a-t-elle écrit dans un fragment du clip. “Tu es une partie de mon âme … Et tu es mon petit garçon, mon gros homme, je t’aime”, at-il ajouté. «Mon gros homme est le plus sensible du monde. Merci pour ce beau cadeau! »A-t-il commenté.

José Emilio et Ana Bárbara (Instagram / josefernandezlevy)

En 2019, dans une interview avec Mara Patricia Castañeda, Ana Bárbara a rappelé le moment où elle est devenue une figure maternelle pour José Emilio et Paula lorsqu’elle a épousé “ El Pirru ” quelques mois après la mort de Mariana Levy. «Au tournant de l’année j’étais déjà avec lui, c’était sa mère, je lui ai donné tous les biberons, je l’ai encore dormi bébé, je l’ai baigné, tout, comme une mère, puis ils ont tous les deux commencé à m’appeler maman très jeune », a déclaré le chanteur.

Mais en 2010, avec leur séparation, l’interprète a dû laisser les enfants qu’elle avait élevés comme les siens, ce qui a été un coup dur pour elle. “Là vous allez la belle partie de l’histoire, je continue à les voir, je continue à les apprécier, à souffrir aussi parce que les choses arrivent, vous savez quand vous êtes à l’adolescence”, a déclaré le chanteur.