Le fils de Meghan Markle et Harry bat Cambridges pour un nouveau titre – « Immense influence » | Royale | Des nouvelles

En mai 2019, les recherches de « bébé royal » ont monté en flèche de 2700% au moment de sa naissance.

Cela signifie qu’Archie prend le titre de bébé royal le plus recherché.

Les données de recherche d’Archie ont fait sortir d’autres enfants royaux de l’eau, suscitant plus de 1700% d’intérêt en plus que la deuxième naissance royale la plus influente – celle de la princesse Charlotte en 2015.

Le fils aîné de Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, est arrivé en tête d’une étude menée par les experts en puériculture Little Ones London, qui a analysé les données mondiales de Google Trends pour les principales naissances royales au cours des huit dernières années.

Un porte-parole de Little Ones London a commenté les conclusions : « Chaque naissance royale est un motif de célébration et d’excitation, et les bébés des membres les plus en vue de la famille royale ont toujours un effet sismique sur le public, avec des millions de des gens désespérés de connaître chaque détail.

« Le fait que la naissance d’Archie Harrison, le premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex, ait provoqué plus de buzz en ligne que la naissance de tout autre enfant royal révèle la fascination constante que suscitent le prince Harry et Meghan Markle dans tous les domaines de la vie.

« En tant que premier bébé royal métis, la naissance d’Archie Harrison a fait des vagues absolues à travers le monde, et le fait que son arrivée à elle seule ait provoqué une telle explosion d’intérêt en ligne suggère qu’il pourrait avoir une immense influence à l’avenir, s’il le choisissait. .

« Cependant, avec l’attitude saine qu’ont le prince Harry et Meghan Markle envers le droit de leurs enfants à la vie privée, il est probable qu’il grandira à l’abri des regards de l’intérêt public. »

Les fans de Royal ont eu un premier aperçu du bébé de six mois sur la photo de la carte de Noël du Sussex publiée plus tôt ce mois-ci.

La princesse Charlotte a battu ses deux frères et sœurs pour revendiquer le titre de la deuxième naissance royale la plus influente.

La fillette, maintenant âgée de six ans, a fait monter en flèche les recherches de « bébé royal » de 1049 % en mai 2015, et elle a généré plus de 250 % d’intérêt en plus que les naissances de George et de Louis.

La naissance du prince Louis a généré le troisième plus grand intérêt, les recherches de « bébé royal » ayant explosé de 762% au moment de sa naissance en avril 2018.

Le plus jeune enfant de Cambridge, qui a maintenant trois ans, a fait augmenter les recherches pour le terme plus de huit fois le volume moyen.

La quatrième place dans le classement des données est revenue à son frère le prince George, héritier du trône d’Angleterre, qui a fait bondir les recherches de « bébé royal » de 726% à sa naissance en juillet 2013.

Les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge sont tous nés à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary, à Londres.

À trois reprises, Kate, maintenant âgée de 39 ans, est sortie quelques heures après l’arrivée de chaque enfant pour présenter son nouveau paquet de joie au monde qui l’attendait.

Après Lilibet en cinquième, ce sont trois autres bébés royaux qui sont nés en 2021.

Lucas Tindall, le troisième enfant de Zara et Mike Tindall a fait bondir de 150% les recherches de « bébé royal » à sa naissance en mars 2021.

Alors que les naissances d’August Philip, le premier enfant de la princesse Eugénie, et de Sienna Elizabeth, le premier enfant de la sœur d’Eugénie, la princesse Béatrice, sont arrivées septième et huitième sur la liste.