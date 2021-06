Le fils de Meghan Trainor, Riley, a eu des «problèmes respiratoires» lors de la naissance ⋆ .

Meghan Trainor a précédemment déclaré que son fils avait connu un « départ difficile » (Photo : Meghan Trainor/Instagram)

Meghan Trainor a détaillé les «problèmes respiratoires» de son fils Riley pendant une période «terrifiante» de travail lorsqu’il lui a été enlevé et emmené d’urgence aux soins intensifs.

Le chanteur et mari Daryl Sabara a accueilli Riley en février de cette année, et elle a parlé dans le passé de son “début difficile” dans la vie.

La nouvelle maman, 27 ans, est entrée plus en détail dans une interview avec Today et a comparé le moment où elle ne pouvait pas entendre son fils pleurer quand il est né d’une “histoire d’horreur”.

“C’était une de ces histoires d’horreur où il ne pleurait pas”, a-t-elle dit, “Il n’a pas fait de bruit quand il est sorti.

« Je me suis dit : « Pourquoi ne pleure-t-il pas ? » Puis ils m’ont dit qu’il avait des problèmes respiratoires. C’était terrifiant.

La chanteuse de All About That Bass a avoué que la pire partie du travail pour elle était quand il a été retiré de ses bras après qu’elle l’ait tenu pendant «une seconde» afin qu’il puisse l’examiner et le traiter.

Riley a été emmenée à l’unité de soins intensifs néonatals et avait besoin d’une sonde d’alimentation.

Meghan a poursuivi: «J’ai pu le voir une seconde avant qu’ils ne l’emmènent. C’était probablement le pire.

Elle a ajouté que son fils est désormais le “bébé le plus souriant et le plus heureux” et qu’il s’épanouit.

La star a parlé ouvertement de son anxiété et de sa dépression dans le passé, pour lesquelles elle prend des antidépresseurs, et « s’est assurée qu’il était sûr » d’avoir une faible dose pendant la grossesse.

En partageant ses inquiétudes avec les médecins, Meghan a révélé: «Je me suis assuré que c’était sûr et j’ai parlé à mes médecins. Ils m’ont dit : « Si vous êtes heureux, votre corps sera heureux et votre bébé sera heureux ».

«Je n’ai pas eu de dépression post-partum ou quoi que ce soit. Je pense que le médicament a vraiment aidé.

