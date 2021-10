Le fils de Michael avoue que la vidéo de ‘Thriller’ a généré un traumatisme

Cependant, pour le premier-né de l’interprète, qui se fait désormais appeler Prince Jackson, cet enregistrement plein de des morts-vivants, une chorégraphie amusante et une accroche sonore plus que reconnaissable sont à l’origine de nombreux cauchemars qu’il a vécus durant son enfance.

Michael Joseph Jackson Junior dit qu’il a été « traumatisé » après avoir vu la vidéo Thriller pour la première fois, ce qui a sans aucun doute contribué au fait que son père farceur l’a alerté que l’issue de l’histoire pourrait se produire dans la vraie vie. « C’était un moment très traumatisant. pour moi, cela m’a laissé terrifié », a déclaré Prince Jackson lors d’une conversation avec The Mix.

« Quand on a fini de regarder la vidéo, mon père nous a dit : ‘Tu dois faire attention, tu sais déjà que tu ne peux pas être près de moi quand il y a la pleine lune. C’est réel' », a révélé la jeune femme de 24 ans, également se référant à ses frères mineurs Paris et Prince Michael Jackson II, qui était connu sous le nom de « Blanket » et s’appelle maintenant « Bigi ».