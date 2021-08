Le fils de Michael Ballack, Emilio (18 ans), tragiquement tué dans un accident de quad

Emilio Ballack, dix-huit ans, le fils du Bayern Munich et de la légende de Chelsea Michael Ballack, a été tragiquement tué dans un accident de quad aux premières heures du 5 août. Il aurait roulé hors route près de la maison de vacances de sa famille à Troia, dans le sud de Lisbonne, quand il a perdu le contrôle du véhicule et a été écrasé sous celui-ci (Mirror, Telegraph).

“Le quad se trouvait sur un terrain accidenté et à ce stade, il semble avoir reculé et comme il est tombé sur la victime et l’a écrasé”, a déclaré un officier de police local au Mirror. Ballack n’a pas pu être réanimé et a été déclaré mort sur les lieux.

La police a jusqu’à présent refusé de confirmer l’identité de Ballack. Un porte-parole a déclaré : « Un homme de 18 ans est décédé à la suite d’un accident survenu dans une propriété privée à Troia. Nous avons reçu une alerte peu après 2 heures du matin ce matin. Je n’ai pas le droit d’entrer dans les détails sur l’identité du mort. Je peux confirmer qu’il était seul dans le véhicule dans lequel il a eu son accident.

Le jeune Ballack avait partagé des photos de ses vacances sur Instagram pas plus tard que le week-end dernier. Son compte semble maintenant être hors ligne.

Chelsea a déjà exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux.

Tout le monde associé au Chelsea Football Club est choqué et attristé d’apprendre le décès d’Emilio Ballack à l’âge terriblement jeune de 18 ans. Toutes nos pensées vont à son père Michel et à sa famille en ces tristes moments. – Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 août 2021

Emilio était l’enfant du milieu de trois fils que Ballack avait avec son épouse Simone Lambe. Il laisse dans le deuil les frères Louis et Jordi.

Chez BFW, nous sommes tous attristés par cette tragédie inimaginable.