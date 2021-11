Le fils de Michael Jackson, Bigi, a grandi dans une rare interview

Michael Jacksonsont Bigi n’est plus un petit enfant.

Bien qu’il se soit éloigné de la vie publique, le jeune homme de 19 ans, anciennement surnommé Blanket, est de retour sous les projecteurs. L’adolescent de 19 ans, qui s’appelle maintenant Bigi, est apparu dans une rare interview avec Good Morning Britain le lundi 1er novembre. Tout au long de la conversation, Bigi a visité une pièce remplie de souvenirs de ce père, réfléchissant sur l’artiste héritage 12 ans après sa mort subite.

« Il y a beaucoup de trucs vraiment cool ici », Bigi, dont les frères et sœurs aînés sont Prince Jackson et Paris jackson, mentionné. « Je pense qu’il y a beaucoup d’histoire dans cette maison et ce studio ici. Et c’est ce qu’il était et c’est juste un peu ce que chacun de nous veut faire … faire des choses que les gens espèrent apprécier, mais qui peuvent aussi profiter à leur vie . «

Le 28 octobre, Prince a également parlé à Good Morning Britain de ce que leur père a inculqué à lui et à ses frères et sœurs.