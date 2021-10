Le fils de Michael Jackson, Prince, organise une soirée costumée caritative «Thriller Nights» au domaine de la famille Jackson

Le fils de Michael Jackson, Prince Jackson, organise cette année les « Thriller Nights » annuelles au domaine de la famille Jackson après avoir ignoré l’événement en personne l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

La soirée costumée aura lieu le 29 octobre de 19h à minuit, selon un récent Q&R auquel Prince a participé sur son Instagram.

Le nombre de personnes présentes à la fête sera limité en raison des restrictions liées au coronavirus.

« Ce sera une soirée amusante pour se réunir et célébrer la charité, célébrer le travail que nous avons accompli, mais aussi célébrer la vie et l’héritage de mon père et tout ce qu’il a apporté à l’industrie de la musique ainsi qu’à la mois d’octobre avec la superbe chanson ‘Thriller' », a déclaré Prince lors de l’Instagram Live.

La soirée sera au profit de la Heal Los Angeles Foundation. La mission de l’association est « d’améliorer la qualité de vie des jeunes du centre-ville de Los Angeles en leur donnant accès à des initiatives éducatives périscolaires qui mettront l’accent sur la valeur d’un mode de vie actif et sain et fourniront les outils nécessaires pour gagner une éducation, » selon la page Facebook de l’organisation.

Dans une déclaration séparée, Prince a déclaré que c’était « tellement génial » de partager l’événement avec tout le monde.

« Je suis tellement excité d’accueillir notre événement cette année ; bien que nous ayons eu un événement virtuel avec Omarion en 2020, il y a de la magie sur la propriété Hayvenhurst et c’est tellement génial de pouvoir le partager avec tout le monde après avoir été enfermés pendant près d’un an », a déclaré Prince dans le communiqué (via « Good Morning America »).

Prince a récemment parlé de l’héritage philanthropique que son père Michael Jackson a laissé derrière lui.

« Il nous a vraiment enseigné dès notre plus jeune âge les principes de diriger avec amour, d’essayer d’écouter avec un cœur et des oreilles ouverts », a déclaré Prince lors de l’interview. « Donc, je pense que ce sont les grands principes que j’ai essayé d’appliquer à la fois à la Fondation Heal Los Angeles et à ma vie de tous les jours. »

Plus tôt cette année, la succession de Jackson a remporté une bataille judiciaire majeure qui a duré des années après qu’un tribunal fiscal américain eut découvert que l’IRS avait gonflé la valeur de ses actifs et de son image au moment de sa mort.

L’IRS avait évalué la valeur de trois aspects contestés de la valeur de Jackson au moment de sa mort en 2009 à environ 482 millions de dollars. Cela a conduit à une facture de droits de succession pour ses héritiers qui était beaucoup trop élevée compte tenu de la situation financière du roi de la pop à sa mort. Dans sa décision, le juge Mark Holmes a estimé ce chiffre à 111 millions de dollars, bien plus près des propres estimations de la succession.

Les exécuteurs testamentaires de la succession ont déclaré que c’était une victoire énorme et sans ambiguïté pour les enfants de Jackson.

La décision, attendue depuis des années, a résolu l’un des rares différends qui planaient encore sur la succession de Jackson près d’une douzaine d’années après sa mort inattendue le 25 juin 2009, après une dose mortelle de l’anesthésique propofol.

Un autre a été résolu en mai lorsqu’un juge a rejeté une action en justice intentée par le chorégraphe Wade Robson, l’un des deux hommes présentés dans le documentaire de 2019 « Leaving Neverland », qui affirmait que Jackson l’avait agressé sexuellement dans son enfance. Un procès similaire de James Safechuck, l’autre homme présenté dans le documentaire, a été rejeté en 2020. L’avocat des hommes a qualifié les décisions de dangereux précédent pour la protection des enfants et a déclaré qu’il prévoyait de faire appel.

Avec des années de différends réglés et un retard forcé par une pandémie dans la levée des projets, les dirigeants du domaine se sentent dans un excellent endroit pour recommencer à promouvoir l’héritage de Jackson.

« Nous sommes à un tournant absolu », a déclaré le co-exécuteur John Branca en mai. « Je pense que les gens ont réalisé que Michael était innocent de toute accusation et incapable de se protéger. Nous avons une merveilleuse pièce de Broadway à venir, nous rouvrirons bientôt notre spectacle du Cirque du Soleil et nous avons des surprises à venir . »

Tyler McCarthy de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.