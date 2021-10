Le fils de Michael Jackson, Prince, se souvient d’une enfance «normale» avec le défunt chanteur

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le fils de Michael Jackson, le prince Michael, insiste sur le fait qu’il a eu une enfance «vraiment normale» avec le défunt chanteur, tout ce qu’il savait vivre un style de vie «extravagant».

Jackson, décédé en 2009 à l’âge de 50 ans, était père de trois enfants ; Prince, 24 ans, Paris, 23 ans, et Bigi, 19 ans.

Prince est apparu jeudi dans l’émission Good Morning Britain pour discuter du retour de l’événement Thriller Halloween, organisé à la mémoire du défunt chanteur et pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de grandir sous les projecteurs, Prince a déclaré aux présentateurs Charlotte Hawkins et Adil Ray: “ Les êtres humains sont très résistants et je pense que beaucoup de gens s’attendent toujours à ce que la réponse soit très extravagante ou différente, mais c’est ainsi que j’ai été élevé et c’est tout ce que je savais donc c’était vraiment normal pour moi.

Mais en ce qui concerne la fondation et Michael Jackson, il est inextricablement lié à la fondation en raison des expériences positives qu’il m’a données et qu’il a fait un effort pour me donner dans mon enfance, a vraiment résonné et collé avec moi et a clairement fait un positif impact sur ma vie et j’aimerais pouvoir le partager avec le monde.

« Il y a tellement de messages sur le fait de diriger avec amour et de faire de son mieux, de tendre l’autre joue, que j’ai l’impression de se perdre un peu dans la traduction, en particulier avec ma génération, la jeune génération, mais c’est toujours aussi important et essentiel pour mener une vie heureuse .’

Michael Jackson est décédé en 2009 (Photo: .)

Il a ajouté: « Je suis reconnaissant et honoré d’avoir pu passer du temps avec lui et d’absorber autant d’informations que possible de lui. »

Prince a ensuite révélé qu’il « entendait la voix de Jackson dans sa tête » l’encourageant à poursuivre la philanthropie.

Il a également confirmé qu’il était toujours en contact avec ses frères et sœurs Paris et Bigi malgré leur vie individuelle mouvementée.

« Bien sûr, quand nous grandissions, mon père disait que vous ne pouviez rien avoir, mais vous avez de la famille et les gens dans cette pièce », a-t-il déclaré aux hôtes.

Prince poursuit la philanthropie de Jackson (Photo: WireImage)

«Nous avons une relation si étroite et parce que je suis l’aîné, mon père disait toujours que je devais m’assurer de donner l’exemple.

Prince a poursuivi: «Après son décès et nous avoir été jetés dans le monde réel, mes frères et sœurs ont malheureusement pris le relais que j’ai laissé derrière moi. Nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous au même niveau…

‘Je voudrais toujours être là plus [time spent with them], parfois la vie me gêne, mais chaque moment que je passe avec mes frères et sœurs maintenant, chaque moment que je passe avec eux, chaque petit dîner en famille et chaque sortie en famille que je passe avec eux.

Prince a également confirmé qu’il était toujours proche de sa grand-mère Katherine Jackson et qu’il la voyait une fois par semaine.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

