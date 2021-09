Le fils de Michael Jordan, Jeffrey, accusé d’agression en AZ

in

— Jordan a été arrêté samedi pour un chef d’accusation de voies de fait graves contre un professionnel de la santé. Il a depuis été libéré.

Jeffrey Jordan, Michael Jordanle fils de 32 ans, est accusé d’avoir agressé le personnel d’un hôpital de l’Arizona vendredi soir, où il était soigné pour une blessure qu’il a subie dans un bar, TMZ Sports a appris.

Voici l’affaire… Jeffrey était au bar Casa Amigos à Scottsdale lorsqu’il « est tombé et s’est cogné la tête », selon la police. Ils disent que Jordan est ensuite devenu combatif avec la sécurité qui tentait de l’escorter hors du bar pour recevoir des soins médicaux.

Scottsdale PD, qui était dans la région pour un appel sans rapport, a été convoqué pour aider. Les flics ont interrogé le personnel du bar et ont finalement jugé l’incident “de nature médicale” et non criminel. Une ambulance a été appelée pour transporter JJ à l’hôpital.

Après son arrivée dans un hôpital local, c’est à ce moment-là que les choses auraient pris une tournure.

Jeffrey est accusé d’avoir agressé le personnel de l’hôpital alors qu’il était soigné pour la blessure qu’il a subie au bar. Un procès-verbal pour voies de fait graves, un crime, a été dressé à l’hôpital.

Du côté de Jeffrey, nos sources nous disent qu’il était confus et désorienté suite à la chute.

Jordan n’a PAS été arrêté ou accusé d’un crime. Depuis ce matin, il est toujours hospitalisé.

La police nous dit que les rapports pertinents seront envoyés au bureau du procureur du comté de Maricopa … où ils examineront l’affaire et détermineront si des accusations sont justifiées.

6’1″ Jeffrey, le fils aîné de MJ, a joué au basket-ball universitaire à l’Université de l’Illinois, avant d’être transféré à l’Université de Floride centrale en 2010. Il a joué 107 matchs de basket-ball universitaire au cours de sa carrière, avec une moyenne d’environ 2 points par match.

