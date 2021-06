Le fils de Mick, Jack Doohan, remporte sa première course de F3

20/06/2021

Le à 13:39 CEST

Jack Doohan, fils du mythe des deux roues Mick Doohan, a remporté sa première victoire en Formule 3 après avoir remporté une course sous la pluie au Paul Ricard. L’Australien a fait un grand retour qui a culminé en battant le leader du championnat, le Norvégien Dennis Hauger. Caio Colet a complété le podium après une impulsion intense pour la troisième place avec son coéquipier Victor Martins.Hauger Il a réalisé un brillant départ et a dépassé le poleman Je me suis habillé avant le premier arrêt. Depuis, le Norvégien a tiré fort pour creuser l’écart. Après la première apparition de la voiture de sécurité virtuelle, causée par l’abandon de det Olli Caldwell, Vesti a réussi à réduire les distances avec Hauger et Doohan a été classé troisième.

Au milieu de la course Vesti a été long au virage trois et Doohan lui a ravi la deuxième place. À ce stade, l’Australien était le coureur avec le rythme le plus rapide sur la piste et a commencé à chasser pour Hauger.

Course 3 – GP de France

1. Jack Doohan Trident 43’19 “510

2. Dennis Hauger Prema +1 “551

3. Caio Collet MP +5 “051

4. Victor Martins MP +7 “237

5. Clément Novalak Trident +14 “245

6. Frederik Vesti ART +17 “972

7. Ayumu Iwasa Hitech +23 “074

8. Alexandre Smolyar ART +24 “883

9. Juan Manuel Correa ART +25 “549

10. Jak Crawford Hitech +28 “620

11. Enzo Fittipaldi Charouz +34 “198

12. Calan Williams Jenzer +36 “018

13. Arthur Leclerc Prema +39 “013

14. Jonny Edgar Carlin +41 “826

15. Roman Stanek Hitech +42 “379

16. Tijmen van der Helm MP +44 “394

17. Kaylen Frederik Carlin +45 “339

18. Jonathan Hoggard Jenzer +45 “882

19. Lorenzo Colombo Campos +46 “672

20. Matteo Nannini HWA +48 “519

21. Reshad de Gerus Charouz +48 “859

22. Oliver Rasmussen HWA +53 “917

23. Rafael Villagomez HWA +54 “660

24. Ido Cohen Carlin +56 “688

25. Amaury Cordeel Campos + 1’02 “091

26. Filip Ugran Jenzer + 1’08 “247

27 David Schumacher Trident + 1’08” 525

28. Pierre-Louis Chovet Campos +2 tours 18

RET. Logan Sargeant Charouz – 10

RET. Olli Caldwell Prema – 4

Voici comment se déroule le championnat :

1.Dennis Hauger 48

2.Victor Martins 48

3.Olli Caldwell 43

4. Clément Novalak 39

5 Alexandre Smolyar 36

6.Jack Doohan 33

7.Frédérik Vesti 21

8.Caio Collet 20

9.Logan sergent 18

10.Matteo Nannini 16

11 Arthur Leclerc 15

12.Calan Williams 13

13.Jonny Edgar 11

14. Ayumu Iwasa 9

15. Juan Manuel Correa 6