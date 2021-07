Le fils de Mick Jagger épouse secrètement une mondaine suisse

Le fils et mannequin de 23 ans de Mick Jagger salle Jerry Ils se sont mariés lors d’une cérémonie romantique qui a eu lieu ce week-end en Angleterre. Le couple a choisi le chalet Holmwood House de Rupert Murdoch, beau-père du marié, dans la campagne de l’Oxfordshire, comme lieu de fête avec leurs familles et amis les plus proches. Bien que de nombreux détails du lien n’aient pas transpiré, le couple a partagé une carte postale dans laquelle ils apparaissent en se regardant et les mains jointes.

© © Anya Campbell via . Gabriel Jagger avec sa femme Anouk Winzenried le jour de leur mariage

La mariée portait une robe ivoire à bretelles et un décolleté en V, associée à un chignon et des boucles d’oreilles en argent hippocampe. De son côté, le marié a opté pour un élégant costume bleu marine.

Le couple a annoncé ses fiançailles en janvier 2020 et a reporté son mariage à deux reprises en raison de la pandémie. Ils se sont rencontrés à Moustique, où travaillait Anouk.

Le deuxième fils de Jagger a récemment suivi une formation de journaliste au « The Times » et possède son propre site Web, Why Now, avec des articles, des vidéos et du contenu audio disponibles moyennant un abonnement mensuel. Gabriel a été tenu à l’écart des projecteurs publics, contrairement à ses deux sœurs, Lizzie Oui Géorgie mai, qui sont des modèles.

Trois des enfants du leader des Rolling Stones sont mariés. En 2010, il a livré sa fille aînée à l’autel, Karis, produit de sa relation avec le chanteur Chasse à Marsha, à son mariage avec l’acteur Jonathan Watson. Puis vient Jade, sa fille unique avec sa première femme, Bianca, qui s’est marié DJ Adrian Fillary au Aynhoe Park Lodge en 2012; le couple s’est récemment séparé.

Enfin ton fils James, le frère aîné de Gabriel, a épousé l’artiste de Birmingham, Anoushka Sharma, en 2016.



Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.