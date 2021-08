Le fils de Mike Tyson veut combattre Logan Paul !

in

Le combat entre Floyd Mayweather et le célèbre youtubeur Logan Paul en juin a laissé ses coups de queue. Bien qu’il manquait de boxe et que le spectacle et les millions en jeu étaient les principaux protagonistes de la soirée à Miami, l’influenceur ne s’est pas contenté du fait d’avoir enduré les huit rounds contre Money puis il s’est offert le luxe de défier un autre historique : Mike Tyson.

Le boxeur de 54 ans est revenu sur le ring en novembre 2020, dans un combat, également exhibition, contre Roy Jones Jr, qui s’est soldé par un match nul. Et Paul en a profité pour le défier: « Mon avocat l’a mentionné et a dit : «Non, Tyson va vous arracher la tête, vous n’avez aucune chance. Je dis : ‘Je viens de traverser tout ça.’ Vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson. C’est vieux, vieux», a déclaré le jeune homme, selon Michael Benson, journaliste spécialisé dans la boxe.

Logan Paul sur son prochain combat: “Quelqu’un a mentionné Mike Tyson. Mon avocat l’a mentionné et il a dit:” Non, Tyson va vous arracher la tête, vous n’avez aucune chance. ” Je me dis ‘Je viens de traverser tout ça.’ Vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson. Il est vieux, vieux. ” [IMPAULSIVE] pic.twitter.com/lE24DAzde9 – Michael Benson (@MichaelBensonn) 17 juin 2021

Avant, Iron Mike l’avait flatté car il n’était pas tombé par KO à Mayweather : “Je suis fier de toi, tu as botté les fesses. Tout le monde parle de toi, tu es l’homme. Tu as combattu huit rounds contre le meilleur de tous les temps. Tu l’as attrapé avec ces coups de poing.”, a exprimé l’ancien champion du monde sur le podcast Hotboxin. Par ce même itinéraire, Tyson a maintenant déclaré que son fils lui avait dit qu’il voulait suivre ses traces et boxer …

LE FILS DE TYSON VEUT SA BATAILLE CONTRE LOGAN PAUL, MAIS…

Bien qu’il ait défié son père sur le ring, Amir Tyson, 24 ans, veut être le membre de la famille qui combat le youtubeur, bien qu’Iron Mike semble ne pas beaucoup aimer l’idée : “Je lui ai dit de se détendre. Il veut combattre Logan Paul et ces gars-là. Il veut faire ça. Je lui ai dit de trouver un travail, d’obtenir un permis d’agent immobilier. Laissez-le se détendre… Pourquoi ne pas profiter de la richesse financière dont vous disposez ? Calme-toi un peu. Vous ne voulez pas de cette chaleur de boxe. Je vous le dis”.

“Vous devez être capable de résister à cette pression et à cette chaleur. Peu de gens peuvent le faire. Cela semble être beaucoup de gens, mais les gens qui le font ne représentent qu’un petit pourcentage. C’est probablement un pour cent. Cette (boxe) amène les gens à se suicider, à se faire humilier devant des millions de personnes“, a conclu le boxeur historique.

Mike Tyson n’aimait pas l’idée que son fils veuille affronter Logan Paul.

