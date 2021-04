Le fils de Nigel Benn, Conor Benn, est prêt à passer à l’action après les grands combats de Chris Eubank Jr et les débuts du fils de Ricky Hatton, Campbell Hatton

Campbell Hatton est le dernier fils d’une légende de la boxe britannique à avoir fait ses débuts professionnels.

Le jeune homme de 19 ans de Ricky Hatton a commencé son voyage en suivant ces célèbres traces avec une victoire, même si son père n’a jamais eu l’occasion de boxer.

Mark Robinson / Salle de match

Campbell Hatton a remporté ses débuts le mois dernier, tandis que cette semaine, Conor Benn revient sur le ring

Les débuts de Campbell ont eu lieu sur la carte inférieure du match revanche de Dillian Whyte contre Alexander Povetkin sous le soleil de Gibraltar – bien loin des débuts de Ricky en 1997 au Kingsway Leisure Centre de Widnes.

Le fier père a déclaré à talkSPORT depuis le lieu: «C’est absolument fantastique, juste le paysage qui nous entoure.

«Je n’ai pas fait de débuts pro comme ça, mes débuts pro ont été Widnes!

«Ce n’est pas un manque de respect pour tout le monde de Widnes, mais c’est fantastique. Quelle plate-forme pour lui pour faire ses débuts…

.

Ricky Hatton a fait ses débuts en 1997

«Je n’ai jamais voulu qu’il se lance dans la boxe en premier lieu! C’est la raison pour laquelle je l’ai fait, donc ma famille n’a pas eu à le faire. Mais c’est quelque chose qu’il voulait faire.

«J’ai confiance en ses capacités, je suis confiant dans la façon dont il se prépare et tout comme ça.

«Je ne le laisserais pas entrer dans le jeu si je ne pensais pas qu’il avait une demi-chance de faire quelque chose parce qu’il y a des professions plus faciles à exercer, comme nous le savons tous.

«Il a travaillé très, très dur pour arriver à ce point. Je pense qu’il va rendre la famille fière.

Dave Thompson / Salle de match

Ricky est le manager de Campbell, alors qu’il est formé par son oncle Matthew Hatton

.

Le duo père-fils reste ancré et réaliste

Campbell a ajouté: «Alors que mon père et [uncle] Matthew boxait encore dans leur carrière, j’étais toujours un peu jeune pour l’apprécier.

«En vieillissant et à peu près au moment où mon père a fait son retour, j’étais assez vieux pour commencer à payer un peu plus d’intérêts.

«J’ai convaincu ma mère après un certain temps de me laisser aller au gymnase local et, une fois qu’elle a cédé et que je suis entré dans le gymnase amateur, j’ai su à partir de là que c’était ce que je voulais faire moi-même. Je l’ai adoré depuis…

«J’ai beaucoup de similitudes avec mon père où j’aime me manifester. J’ai des coups de corps, un bon moteur et je suis fort.

«Mais j’aime aussi mélanger les choses. J’aime choisir mes coups et travailler mon jab aussi, donc un peu de tout.

«Pour être honnête, il suffit de se battre contre des boîtes!»

Comme prévu, Campbell a imité son père en affrontant un adversaire compagnon lors de son premier combat.

Ricky a remporté une victoire au premier tour contre Colin McAuley (8-48-3) il y a 24 ans, tandis que Campbell a battu Jesus Ruiz (0-10).

En réalité, peu importe à qui vous faites face pour vos débuts professionnels. Le but est simplement d’obtenir cette première victoire sous votre ceinture et de passer à autre chose.

Dave Thompson / Salle de match

Les débuts de Hatton ont eu lieu à Gibraltar

Deux hommes qui ont fait exactement cela dans des circonstances similaires il n’y a pas si longtemps sont Chris Eubank Jr et Conor Benn.

Eubank Jr est bien sûr le fils de son homonyme légendaire tandis que Conor est le fils de l’emblématique ennemi d’Eubank Sr Nigel Benn.

Avant que Hatton ne devienne un chef de file de la boxe britannique dans les années 2000, la rivalité Benn vs Eubank captivait la nation.

Tout comme pour Campbell, beaucoup de pression a été exercée sur les épaules de Chris Jr et Conor à leur arrivée sur la grande scène.

.

Eubank Jr a son père dans son coin quand il est devenu pro

Au départ, Eubank Jr a reproduit des aspects de la mise en scène de son père.

Au début de sa carrière, il est sorti sur la vieille musique de marche sur le ring de Chris Sr – “ Simply The Best ” de Tina Turner – a sauté les cordes en entrant sur le ring et a même porté un short jaune vif identique.

Au fil du temps, cela s’est quelque peu atténué et le joueur de 31 ans a éclaté tout seul.

Si son père reste très investi dans sa carrière, ces jours-ci, Eubank Jr s’occupe seul des conférences de presse et des interviews.

Il a remporté ses débuts en 2011, arrêtant Kiril Psonko (8-15-1) au quatrième.

.

Nigel Benn a apprécié les débuts de Conor à l’O2

Ironiquement, le premier combat d’Eubank Jr a eu lieu sur une sous-carte de Tyson Fury, tandis que celui de Conor Benn a eu lieu dans un spectacle d’Anthony Joshua.

Il y avait un peu moins de pression sur Eubank Jr parce que Fury était aux premiers stades de sa propre carrière et concourait devant une foule relativement restreinte.

En contraste frappant, Benn a fait ses débuts dans une O2 Arena bondée quelques minutes avant qu’AJ ne sorte et bat Charles Martin pour remporter le titre IBF en 2016.

Le jeune novice était catégorique dès les premiers stades de sa carrière qu’il voulait être son propre homme, mais a gardé son père proche pour ce premier combat.

.

Eubank Sr était ravi quand son fils a battu James DeGale

Comme Eubank Jr, Conor a reproduit une partie de l’art de la mise en scène de l’entrée du ring de son père en sortant après que les carillons de Big Ben aient fait écho dans toute la salle.

C’est quelque chose qu’il a gardé dans le cadre de sa routine jusqu’à ce jour.

Il a arrêté Ivaylo Boyanov (2-3-1) en un tour et le premier homme du ring à le féliciter était son père.

Depuis lors, Benn a continué à faire ses preuves en tant que solide prétendant poids welter à la poursuite d’un tir au titre dans les années à venir.

Il est maintenant prêt à affronter Samuel Vargas ce week-end dans son dernier combat intensif.

Pendant ce temps, Eubank Jr s’est battu pour le titre mondial contre George Groves et, malgré son retard, a rebondi pour battre James DeGale dans une émission PPV.

Chris Eubank Jr et Conor Benn se sont tous deux imposés dans la boxe britannique, Campbell Hatton vient de commencer dans sa tentative de faire de même.