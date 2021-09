Le fils de Norman Reedus et Helena Christensen arrêté pour voies de fait

in

Il a poursuivi: “Nous n’y avons rien pensé, mais ces cinq filles nous ont suivis pendant deux pâtés de maisons, nous lançant de la nourriture et criant. Nous leur avons dit de nous laisser tranquilles, mais elles ont continué à suivre, menaçant de blesser ma petite amie et elle ami.”

“Ces filles m’ont envahi”, a-t-il allégué, “une m’a tiré les cheveux dans le dos, une autre m’a jeté de l’eau au visage”.

Mingus s’est rappelé avoir tendu les bras pour se défendre de la femme et de ses amis lorsqu’il a frappé l’un d’eux.

“Dix secondes plus tard, la police est intervenue”, a expliqué Mingus. “La police a vu l’une des filles blessée et a refusé d’écouter le contexte. Mon intention ce jour-là était de m’occuper de mes affaires et de jouer à des jeux équitables.”

Selon le média, la star est attendue devant le tribunal dans les semaines à venir.

Les représentants de Norman et Helena n’ont fait aucun commentaire immédiat sur Mingus lorsqu’ils ont été contactés par E! Nouvelles.