Le fils de Pacquiao s’est entraîné avec l’équipe Canelo

Le fils du multiple champion Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao Jr., 20 ans, est monté sur le ring pour partager quelques instants avec le quadruple champion du monde mexicain, Saúl ‘Canelo Álvarez’, qui se prépare pour son prochain combat le 6 novembre avant Caleb Plant au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Pacquiao Jr. est en visite à San Diego et a eu l’occasion de s’entraîner et de recevoir des conseils de l’équipe Canelo, dirigée par l’entraîneur Eddy Reynoso et Saúl Álvarez.

Dans une vidéo partagée par les réseaux sociaux, on peut voir Emmanuel montrant ses talents de boxeur.

Pacquiao Jr. a mis les gants en 2019 en tant qu’amateur, mais à un moment donné, son père a déclaré qu’il ne voudrait pas qu’ils s’engagent dans ce sport difficile.

