Le fils de Peter Marshall, hôte d’Hollywood Squares, décède de COVID-19

Peter Marshall, qui animait la version originale de The Hollywood Squares, a annoncé vendredi que son fils David LaCock était décédé après avoir contracté le coronavirus. Marshall, 95 ans, et sa femme Laurie Marshall ont eux-mêmes reçu un diagnostic de COVID-19 en janvier. LaCock, qui vivait à Hawaï, a reçu un diagnostic de COVID-19 le 30 juin après avoir ressenti des symptômes.

“En mémoire de mon fils à l’esprit libre, David, que nous venons de perdre contre COVID”, a écrit Marshall, né Ralph LaCock, sur Twitter vendredi. “Il était joyeux, beau, magnifique, généreux, adorable et talentueux. Il a rendu ce monde meilleur. Il a rendu la vie de notre famille plus douce. Je vous exhorte à vous faire vacciner, sinon pour vous-même, pour ceux que vous aimez.”

Après que LaCock ait été testé positif pour le virus, ses amis et sa famille ont lancé un compte GoFundMe pour l’aider à payer ses frais médicaux après son diagnostic le mois dernier. Selon le fonds, LaCook s’est rendu dans un hôpital après avoir présenté de graves symptômes de grippe. les tests ont montré qu’il avait des niveaux d’oxygène “dangereusement bas”. Il a été transporté d’urgence dans un autre hôpital, où il a été soigné dans une unité de soins intensifs pendant six jours. Ses médecins l’ont ensuite transféré à l’USI de l’hôpital Straub à Oahu. Il a été mis sous respirateur le 5 juillet.

Jeudi, ses amis et sa famille ont mis à jour le compte GoFundMe pour partager la triste nouvelle de la mort de LaCook. Il laisse dans le deuil sa femme Ali et ses huit enfants, qui étaient à ses côtés. “La nuit dernière, Ali s’est allongée à côté de David, front contre front, la main sur son cœur, sa main sur son genou”, lit-on dans la mise à jour. “Tous les enfants de David étaient là aussi, en personne et en direct. Leurs mains sur son corps, lui caressant les cheveux et le remplissant de leur amour et de leur confiance dans son processus. Ils ont tous tenu David d’une manière profonde, facilitant un décès conscient . Ils ont plongé au plus profond de leurs cœurs brisés pour célébrer sa vie, son héritage.”

Marshall a accueilli la version originale de Hollywood Squares de 1966 à 1981 et a remporté quatre fois l’Emmy du meilleur animateur de jeu télévisé. Il a animé plusieurs autres jeux télévisés, dont Fantasy, All-Star Blitz et Yahtzee. En avril, Marshall a déclaré à Fox News que lui et sa femme Laurie avaient reçu un diagnostic de coronavirus en janvier.

“Dès le moment où je suis allé à l’hôpital, je craignais de ne pas y arriver à cause du nombre de personnes qui semblaient en mourir, et étant donné mon âge, je savais que j’étais à haut risque d’en mourir”, a déclaré Marshall. Fox News. “Puis à l’hôpital, j’ai continué à décliner. Je savais que j’étais en train de mourir à l’hôpital. Chaque fois que je parlais à ma femme, je me demandais si c’était la dernière fois que nous nous parlions.” Marshall a affirmé qu’il n’était “pas correctement” soigné à l’hôpital car il manquait de personnel. Laurie a mis en place une unité de soins intensifs « à domicile » dans la tanière de Marshall afin qu’il puisse continuer à recevoir un traitement.

“J’ai traversé le virus assez facilement, mais mon système était affaibli et j’ai contracté une pneumonie”, a déclaré Marshall à Fox News. “Cela s’est également transformé en septicémie. N’importe lequel de ces trois à lui seul suffit à tuer quelqu’un de mon âge. Il a fallu beaucoup d’expertise médicale pour inverser la tendance. Miraculeux, c’est le moins qu’on puisse dire.”