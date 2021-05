Le fils de Ricky Hatton remporte le deuxième combat après une marche émotionnelle sur le ring Blue Moon de Manchester Arena

Campbell Hatton a remporté deux victoires sur deux en battant Levi Dunn samedi soir.

Le fils du légendaire mancunien Ricky Hatton a connu son premier combat dans l’ancienne maison de son père, la Manchester Arena.

Mark Robinson / Salle de match

Campbell est maintenant 2-0 en tant que boxeur professionnel

Il a également fait une promenade émotionnelle pendant que son père regardait depuis le bord du ring, sortir l’hymne de Man City “ Blue Moon ”.

Le quadruple a commencé à un rythme rapide avec Hatton visant le corps de son adversaire.

Il est apparu beaucoup plus composé dans le premier match que pour ses débuts professionnels cinq semaines auparavant.

Cette nuit-là, l’énergie nerveuse a clairement pris le dessus sur le jeune et sa performance en a été affectée.

Dave Thompson / Salle de match

Sa première marche sur le ring à la Manchester Arena était un spectacle émouvant

Au deuxième tour, Hatton a semblé décaler Dunn à plusieurs reprises.

Le combat était parfois décousu avec le joueur de 20 ans toujours clairement inexpérimenté.

Dunn a touché la toile au début du troisième tour apparemment comme une combinaison de coups de poing et une poussée de Hatton.

L’arbitre correct a choisi de ne pas ordonner un renversement.

Mark Robinson / Salle de match

Le compagnon Levi Dunn était vaillant dans la défaite

Dunn s’est bien battu pendant les quatre tours complets, mais a finalement été surclassé par Hatton.

La séance finale a permis à Campbell de voir sa victoire.

L’arbitre Steve Gray a marqué le combat 40-36, ce qui signifie que Hatton a remporté chaque tour.

Il a déclaré dans son entretien d’après-combat: «C’était nuit et jour [compared to my debut].

Mark Robinson / Salle de match

Hatton était bien plus heureux qu’après ses débuts

«Je suis allé là-bas plus détendu, un peu plus calme et en utilisant beaucoup plus mon cerveau.

“C’était étrange [with no fans] pour être honnête, il n’y en avait que 500 à Gibraltar.

«J’aimerais qu’il y ait des fans, mais c’est probablement ce qu’il y a de mieux pour moi – me garde plus détendu et calme.»