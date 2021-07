Le fils de Ricky Hatton remporte le troisième combat alors que son père nerveux regarde

Nate Diaz – UFC Nate Díaz a déjà refusé de combattre Gilbert Burns mais récemment le Brésilien l’a attaqué verbalement et l’Américain se défend. Regardons d’abord les mots de «Durinho»: C’est ce que je pensais @ NateDiaz209 tu ne veux pas de fumée ! Alors ne dis plus mon nom connasse de faux gangster ! […] More