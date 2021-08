Le fils de Robert Kennedy s’exprime sur la libération potentielle de l’assassin de son père

L’homme qui a assassiné Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, pourrait être libéré après avoir été libéré sur parole par un conseil californien vendredi après avoir passé plus de 50 ans en prison.

Le fils de Kennedy, Douglas Kennedy, a déclaré à Christina Coleman de Fox News qu’il soutenait la libération de l’assassin de son père.

“Je pense que tous les prisonniers qui ne sont plus une menace pour eux-mêmes ou pour les autres devraient être libérés de prison. Je ne pense pas que la prison doive être utilisée comme une punition”, a déclaré Kennedy, un correspondant de Fox News.

Sirhan a déclaré à la commission des libérations conditionnelles de Californie “Je ne me mettrais plus jamais en danger. Vous avez mon engagement. Je chercherai toujours la sécurité, la paix et la non-violence.”

Kennedy a pris la parole devant la commission des libérations conditionnelles de Sirhan et a déclaré que cette expérience lui avait permis de “le voir comme un être humain”.

“Tous les êtres humains sont dignes de compassion et d’amour, et je crois qu’il l’est aussi”, a déclaré Kennedy.

Il s’agit de la seizième tentative de libération conditionnelle de Sirhan, qui sera désormais soumise à un comité d’examen de deux membres et nécessite l’approbation finale du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Six des enfants de Robert Kennedy s’opposent à la libération de Sirhan, déclarant dans un communiqué : « La mort de notre père a eu un impact sur notre famille d’une manière qui ne peut jamais être correctement articulée, et la décision d’aujourd’hui d’une commission des libérations conditionnelles de deux membres a infligé une douleur énorme.

Kennedy a déclaré qu’il venait d’une très grande famille et qu’il respectait leurs opinions divergentes sur la situation.

“J’ai beaucoup de compassion pour mes frères et sœurs et leur position, c’est une expérience traumatisante et horrible non seulement de grandir sans père, mais aussi de regarder les images de notre père tué encore et encore à la télévision”, a-t-il déclaré.

Sirhan a tué Robert Kennedy, alors sénateur démocrate américain de New York et frère du président John F. Kennedy, en 1968 à l’Ambassador Hotel de Los Angeles. Sirhan a déclaré qu’il était en colère contre Kennedy pour son soutien à Israël et a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

