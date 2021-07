Le fils de Robin Williams, Zak, célèbre ce qui aurait été le 70e anniversaire de son père

La famille de Robin Williams continue de célébrer sa mémoire près de sept ans après sa mort. Mercredi, à l’occasion de ce qui aurait été le 70e anniversaire de l’acteur décédé, le fils de Williams, Zak Williams, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage émouvant à son père, décédé par suicide en août 2014, en l’honneur de son anniversaire.

Se rendant sur Instagram pour marquer l’occasion, Zak a partagé une image en noir et blanc de son célèbre père. Zak a ensuite partagé un message à son père dans la légende, écrivant: “Papa, à l’occasion de ce qui serait ton 70e anniversaire, je voudrais que tu saches que ton incroyable esprit vit en nous. Notre famille te célébrera, toi et ta mémoire. aujourd’hui. Tu nous manques et nous t’aimons toujours !” L’homme de 38 ans a partagé la même photo sur son Twitter, où il a écrit : “Aujourd’hui, j’aurais 70 ans. Tu me manques particulièrement aujourd’hui. Je t’aime toujours plus.”

Zak est le fils de Williams issu de son premier mariage avec Valerie Velardi en 1978. Le défunt acteur est également le père de sa fille Zelda Williams et de son fils Cody issu de son mariage avec Marsha Garces. Bien que Zelda n’ait pas commémoré l’anniversaire de son père mercredi avec un message, elle a écrit dans un tweet juste un jour plus tard qu’elle a célébré son père “à ma manière hier, reconnaissante de l’espace pour le faire. C’est devenu un peu moins étrange. les années, et j’ai un peu moins peur d’être moi face à ça. Toutes choses avec le temps, je suppose…”

Williams est décédé le 11 août 2014 à l’âge de 63 ans. Son décès est survenu un an après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Dans une interview accordée en septembre à l’émission Today, Susan Schneider Williams, sa veuve, a déclaré que son défunt mari était décédé d’une démence diffuse à corps de Lewy, une maladie qui peut entraîner des problèmes de pensée, de mémoire et de mouvements. Au cours des années qui ont suivi son décès, la famille de Robins a continué à garder sa mémoire vivante et s’est ouverte sur leur perte, Zak admettant dans la série Apple TV + The Me You Can’t See qu'”il était difficile de séparer initialement le processus du deuil en privé par rapport au partage du deuil avec le grand public, à la fois le public américain et le monde. »

“Je me suis retrouvé extrêmement dérégulé émotionnellement et je me sentais vulnérable et exposé alors que je n’étais pas prêt à l’être. Et cela a créé un défi majeur pour moi”, a-t-il déclaré, ajoutant que de son côté, il n’avait “pas eu la chance de se concentrer sur le processus de deuil privé jusqu’à environ un an et demi après le décès de mon père, ce qui signifie que je n’ai pas reconnu que j’avais besoin de faire mon deuil en privé.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.