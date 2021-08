Le fils de Robin Williams, Zak, rend un hommage sincère à l’occasion du 7e anniversaire de sa mort

Zak Williams a publié un hommage touchant à son défunt père Robin Williams le mercredi 11 août, date anniversaire de la mort de Williams. Cette année marque la septième année depuis son décès. Le message de Zak a suscité des réactions émotionnelles de la part des fans.

“Papa, il y a sept ans aujourd’hui, tu es décédé”, a tweeté Zak mercredi. “La joie et l’inspiration que vous avez apportées au monde se perpétuent dans votre héritage et dans votre famille, vos amis et vos fans que vous avez tant aimés. Vous avez vécu pour faire rire et aider les autres. Je célébrerai votre mémoire aujourd’hui. Je vous aime pour toujours. ” Ce tweet était accompagné d’une photo en gros plan de Williams devant un micro.

Williams est décédé le 11 août 2014, à son domicile de Paradise Cay, en Californie. L’acteur s’est suicidé après une longue bataille contre la dépression et l’anxiété. Malgré ses antécédents de toxicomanie, les autorités ont déterminé qu’aucun alcool ou drogue n’était impliqué dans sa mort.

Les fans ont rejoint Zak pour pleurer Williams mercredi. L’un d’eux a commenté: “Robin Williams m’a inspiré pour être médecin et pédiatre. J’ai regardé Patch Adams quand j’étais enfant et c’est rapidement devenu mon film préféré. Je pense souvent à lui, surtout aujourd’hui. Je parie que je ne suis pas le seul médecin qu’il a inspiré .”

“Zak, merci pour le partage”, a ajouté un autre fan. “Votre père a peut-être été la personne la plus drôle de tous les temps, et une personne vraiment gentille et douce. C’est une barre haute mais mon Dieu, il était si brillant et l’a partagé avec tant de millions de personnes. Rien que de penser à lui me fait sourire. SE DÉCHIRER.”

Zak a également fait une apparition à la radio australienne mercredi, où il a discuté de l’héritage de son père avec l’animateur de radio Ben Fordham. Lorsqu’on lui a demandé comment il rendait hommage à son père, Zak a déclaré: “Clairement et simplement, la réponse pour moi était le service. J’ai trouvé un engagement en faveur de la santé mentale en travaillant avec des organisations à but non lucratif aux États-Unis. À travers cette lentille de service, je trouve un chemin au bonheur. C’est vraiment aussi simple pour moi.

“Bien sûr, j’ai fait toutes sortes d’autres choses pour prendre soin de ma santé mentale tout au long de la journée, mais le grand élément sous-jacent de la guérison pour moi est le service”, a ajouté Zak. “La chance est que la stigmatisation est en train de diminuer. Les gens sont susceptibles d’entendre parler de ce que d’autres personnes traversent des luttes, et je crois fermement que prendre une lentille autour d’être vulnérable et vraiment s’approprier cela et trouver des moyens d’en tirer de la résilience et de la force est vraiment la voie à suivre.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.