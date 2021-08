Le fils de Rock Legend accusé d’agression raciale aggravée

Gene Gallagher, le fils de l’ancien leader d’Oasis Liam Gallagher, et Sonny Starkey, le petit-fils de Ringo Starr, seront jugés en mars 2022 pour avoir prétendument agressé un employé d’une épicerie à Hampstead, Londres en mai 2019. Gallagher, Starkey et Le mannequin Noah Ponte, tous les 20 ans, a plaidé non coupable aux accusations liées à l’agression. Ils ont été inculpés dans l’affaire en février 2020, mais leur procès n’était prévu que vendredi.

Le procès débutera le 28 mars 2022 devant le tribunal de Wood Green, a déclaré vendredi le juge Noel Lucas QC, rapporte l’Evening Standard. Les prévenus n’ont pas assisté à la brève audience. Le procès devrait durer huit jours. Starkey, dont le père est le fils de Starr, Jason Starkey, a été inculpé de deux chefs de voies de fait pour avoir prétendument battu des employés de Tesco Express, Hiran Rajput et Shvium Patel. Gallagher a été accusé d’agression raciale aggravée contre Rajput, et Ponte a été inculpé d’avoir volé une canette d’alcool et d’avoir attaqué Patel. Les amis auraient agressé les employés de l’épicerie le 17 mai 2019.

Liam Gallagher et son fils Gene en 2018. (Photo : David M. Benett/Dave Benett/. pour Burberry)

Lors d’une audience antérieure dans l’affaire, Ponte a été accusé d’avoir volé la canette de bière après que les propriétaires du magasin ont cessé de vendre de l’alcool. “Sanglant d’Indiens. Retournez d’où vous venez. Vous n’êtes pas recherché ici”, aurait dit Ponte aux employés, rapporte le Daily Mail. “En fait, c’est un cas très simple, une grande partie de l’incident a été capturée sur CCTV, ce qui n’est pas décrit par des témoins oculaires, par ceux qui sont décrits comme les victimes présumées”, a déclaré le procureur Alexander Agbamu lors d’une audience précédente.

Gallagher est le fils de Liam, 48 ans, et la deuxième épouse de Liam, la chanteuse Nicole Appleton, 46 ans. Liam a récemment annoncé une nouvelle date pour un prochain concert gratuit à Londres pour honorer les travailleurs du National Health Service pendant la pandémie de coronavirus. Le concert a été reporté à plusieurs reprises depuis son annonce en avril 2020. Il est désormais prévu le 17 août à l’O2, rapporte NME. Tous les billets achetés pour les dates précédentes seront valables. Primal Scream et Black Honey devraient également se produire lors du spectacle. “C’est un honneur d’annoncer que je ferai un concert pour le NHS et les travailleurs sociaux à l’O2 de Londres”, a déclaré Liam à propos de l’émission. “Ils font un travail incroyable, nous sommes très chanceux de les avoir.”

Le grand-père de Starkey, Starr, 81 ans, était le batteur des Beatles et continue de sortir de la nouvelle musique. En mars, il sort l’EP Zoom In, une suite à son album de 2019 What’s My Name. Le père de Starkey est Jason, le deuxième fils de Starr avec sa première femme, Maureen Starkey. Jason aurait eu ses propres démêlés avec la justice à la fin de son adolescence et dans la vingtaine, et aurait joué dans plusieurs groupes indépendants, rapporte le Daily Mail.