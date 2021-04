Le fils de Rudy Giuliani dit qu’il envisage de courir pour le gouverneur de New York ⋆ .

Le fils de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a déclaré qu’il envisageait une candidature au poste de gouverneur en 2022 contre le gouverneur Andrew Cuomo.

Andrew Giuliani, qui était l’un des principaux collaborateurs de l’ancien président Donald Trump, a déclaré au Washington Examiner’s Secrets qu’il «envisageait sérieusement» de se présenter contre Cuomo en 2022 car il est le meilleur candidat pour vaincre le gouverneur assiégé. Giuliani a caractérisé Cuomo et d’autres candidats démocrates potentiels comme politiquement vulnérables.

«En dehors de quiconque nommé Trump, je pense que j’ai les meilleures chances de gagner et de reprendre l’État, et je pense qu’il y a une opportunité en 2022 avec un candidat démocrate blessé, que ce soit le gouverneur Cuomo, que ce soit un radical [Attorney General] Letitia James, que ce soit un lieutenant-gouverneur sans nom, je pense qu’il y a une chance très, très réelle de gagner », a-t-il déclaré à Secrets, selon l’Examinateur.

On dirait qu’Andrew Giuliani est candidat au poste de gouverneur de New York. Selon Axios, les dirigeants conservateurs et les donateurs sont enthousiastes à ce sujet. Giuliani ne vaut pas la peine de réfléchir. Il ne sera jamais élu à rien. Cela en dit long sur le mouvement conservateur.

– Joe Lockhart (@joelockhart) 7 avril 2021