Le fils de Sinéad O’Connor, 17 ans, retrouvé mort

. – Le fils de 17 ans de Sinéad O’Connor est décédé, a confirmé samedi la société de gestion du chanteur à CNN.

Vendredi, un porte-parole de Garda a déclaré à l’Irish Mirror qu’un corps avait été retrouvé et que la police le reliait à un rapport de personne disparue sur Shane O’Connor.

La célèbre chanteuse de « Nothing compare 2U » a partagé une séquence de brèves déclarations sur son compte Twitter non vérifié disant que son fils Shane O’Connor « avait décidé de mettre fin à son combat terrestre » et avait exhorté « personne à suivre son exemple ».

«Mon beau fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à son combat terrestre aujourd’hui et est maintenant avec Dieu. Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime tellement. S’il vous plaît, soyez en paix », a tweeté O’Connor.

Les autorités irlandaises ont d’abord publié jeudi une déclaration de personne disparue, demandant « l’aide du public pour retrouver Shane O’Connor », qui « a disparu de Newbridge, dans le comté de Kildare, depuis le 6 janvier 2022 ».

« Shane a été vu pour la dernière fois ce matin dans la région de Tallaght, Dublin 24 », a indiqué jeudi le communiqué de Gardai.

Suite à la disparition de son fils, la chanteuse irlandaise a posté une série de tweets implorant désespérément son fils de se rendre aux autorités.

Lorsqu’on leur a demandé de commenter, les autorités chargées de l’application des lois de Gardai ont déclaré à CNN que, pour des raisons de protection des données, elles ne pouvaient pas confirmer la véracité des tweets d’O’Connor ou le statut manquant de Shane O’Connor.

La chanteuse irlandaise a rendu hommage à son fils en lui dédiant « Ride Natty Ride » de Bob Marley sur Twitter.

« C’est pour mon Shaney. Lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus. Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune limite ne peut nous séparer », a déclaré O’Connor.

Appelez le 1-800-273-8255 aux États-Unis pour joindre la ligne nationale de prévention du suicide. Fournit une assistance gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux personnes en situation de crise suicidaire ou en détresse. Vous pouvez en savoir plus sur leurs services ici, y compris leur guide sur ce qu’il faut faire si des signes suicidaires sont identifiés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également appeler le 1-800-273-8255 pour parler à quelqu’un de la façon dont vous pouvez aider une personne en crise. Appelez le 1-866-488-7386 pour TrevorLifeline, un service de conseil en prévention du suicide pour la communauté LGBTQ.

Pour une assistance en dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un répertoire mondial de ressources et de lignes d’assistance internationales. Vous pouvez également vous tourner vers Befrienders Worldwide.

Voir ici où chercher de l’aide dans les pays d’Amérique latine et en Espagne.