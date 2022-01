Le fils de Sinead O’Connor est décédé quelques jours après sa disparition

Sinéad O’Connor a révélé vendredi une nouvelle déchirante au sujet de son fils. PEOPLE a rapporté qu’O’Connor avait partagé la nouvelle sur Twitter, disant à ses abonnés que son fils de 17 ans, Shane O’Connor, était décédé. Sa mort survient quelques jours après que le chanteur a annoncé sa disparition.

« Mon beau fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à son combat terrestre aujourd’hui et est maintenant avec Dieu », a tweeté O’Connor vendredi. « Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime tellement. S’il te plaît, sois en paix. » O’Connor a ensuite rendu hommage à son fils dans un tweet ultérieur en partageant les paroles d’une chanson de Bob Marley, en écrivant: « C’est pour mon Shaney. La lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus . Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer. «

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC – Sinead The 1 And Only (@OhSineady) 8 janvier 2022

Cette nouvelle tragique survient quelques jours après que O’Connor a annoncé à ses abonnés que son fils avait disparu. À l’époque, elle a posté une photo de Shane (la même photo qu’elle a partagée lors de l’annonce de son décès) et lui a partagé un message, qui disait: « Ceci est un message pour mon fils, Shane. Shane, ce n’est plus drôle tout ça va disparaître. Vous me faites peur. Pourriez-vous s’il vous plaît faire la bonne chose et vous présenter à une station Gardai. Si vous êtes avec Shane, veuillez appeler le Gardai pour sa sécurité. » Elle a ensuite dit à son fils dans un message de suivi de ne pas se « blesser » et l’a exhorté à contacter Gardai, le service de police national d’Irlande.

Lorsqu’elle a d’abord partagé la disparition de son fils, elle a appelé un hôpital dans lequel il avait déjà été admis et a affirmé qu’ils avaient permis à Shane de « sortir de leur emprise ». O’Connor a également noté que Shane avait « fait deux tentatives de suicide graves » et qu’il était sous « surveillance suicide » pendant son séjour à l’hôpital. Elle a affirmé dans un tweet : « L’hôpital, bien sûr, jusqu’à présent, a refusé d’assumer la moindre responsabilité. Quelque chose est-il arrivé à mon fils sous leur surveillance ? Des poursuites. » Dimanche, O’Connor a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de l’agence irlandaise The Child and Family Agency concernant le décès de Shane. Au lieu de cela, elle a entendu parler de sa mort par Gardai. Shane était l’un des quatre enfants d’O’Connor. Elle l’a partagé avec le musicien Donal Lunny. La chanteuse est également mère de ses fils Jake et Yeshua et d’une fille nommée Roisin.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant TALK au 741-741.