Le fils de Tiger Woods éblouit avec des coups comme ceux-ci

Un tel bâton une telle écharde, dit le proverbe. Et peu de fois cette phrase avait eu autant de sens qu’avec Tiger Woods et son fils Charlie. Le garçon de 12 ans éblouit déjà comme l’une des plus grandes promesses du golf qui est prêt à suivre les traces de son père, ancien numéro un mondial et avec 15 majors à son actif.

Plus de dix mois après avoir subi un grave accident de la circulation, Tiger Woods a recommencé à jouer au golf avec son fils bois de charlie, 12 ans, dans le Championnat PNC d’Orlando (Floride, États-Unis) pour terminer la première journée à la cinquième place avec -10 coups (62), trois derrière la paire formée par Stewart et Reagan Cink.

Le joueur et son fils sont la grande attraction du moment dans le monde du golf. Et ce n’est pas pour moins. bois de charlie Il nous laisse des coups de maître comme celui-ci, où il fait très clairement ressortir son talent. Une perle qu’il faudra suivre de très près puisqu’il est clair qu’elle a la qualité d’une championne.

La tournée américaine a déjà partagé plusieurs vidéos de Tigre et charlie frapper des balles sur le terrain dans lequel vous pouvez voir le grand talent du petit talent.

« Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous voulions garder une carte vierge. Nous nous sommes bien amusés, c’était merveilleux et nous nous sommes beaucoup amusés, tout comme l’année dernière », a déclaré Tiger Woods aux journalistes après sa participation au championnat PNC. .

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Rédaction