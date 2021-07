Le fils de Tom Hanks, Chet, déchire Howard Stern à Adam22 ⋆ 10z viral

Chet Hanks n’est toujours pas fini les commentaires Howard Stern fait de sa musique en 2011.

Hanks, le vrai fils du père américain Tom Hanks, poursuivit Stern en s’asseyant avec Adam John Grandmaison, plus communément appelé Adam22.

“Putain Howard, mec”, a déclaré Hanks, admettant qu’il avait toujours une “puce sur l’épaule” concernant les commentaires de la personnalité de la radio à propos de sa chanson de 2011 “White and Purple”.

La chanson, calquée sur Whiz Khalifa Le tube “Black and Yellow” a été écrit comme un hymne pour la Northwestern University, l’école que Hanks fréquentait à l’époque.

Hanks a même interprété sa chanson en direct sur le campus, rappant des paroles remixées telles que “Passez un bon moment, souriez / Tout le monde dans cette salope est un WILDCAT!”

se

Eh bien, Stern a vu la vidéo et n’a pas été entièrement impressionné.

“Le fils de Tom Hanks – je regarde cette chose, je rigole de mon putain de cul”, a déclaré Stern dans son émission en 2011. “Écoutez ce gars! Il faut aussi le regarder. [Tom] Hanks doit être tellement énervé.

Stern a poursuivi en accusant Hanks de parler de « w*gger », un terme obsolète faisant référence à une personne blanche tentant d’imiter la culture noire.

« Yo, quoi de neuf, MA ! » ajouta Stern, continuant à se moquer du vernaculaire.

Robin Carquois, Le co-animateur de Stern a ensuite accusé Hanks de parler comme un “analphabète” en raison de son utilisation d’une langue vernaculaire stéréotypée noire, bien qu’il soit le fils des “deux personnes les plus blanches”.

« Où a-t-il grandi, Beverly Hills ? » demanda Stern. « Quelle putain de connard. »

Hanks n’a toujours pas surmonté l’attaque de Stern, bien qu’il ait déjà critiqué l’animateur de radio en 2015 dans une série de tweets supprimés depuis.

“Laissez-moi parler de votre salope de spectacle”, a-t-il écrit en 2015, selon Entertainment Tonight. “Venez attraper ce fondu … faites-moi vivre à l’antenne et nous pouvons aller livre pour livre voir qui ressemble à l’idiot que vous avez séché vieux c * nt … facile de dire de la merde dans une chatte fermée, mettez-moi là-haut dans le studio avec vous, donnons aux personnes ce qu’elles veulent.

« Est-ce que tu as la moindre idée à quel point je vais t’agresser quand je te verrai… Tu ne peux pas me fuir pour toujours cogner les genoux… Écoute. Un jour, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, je vais te voir en personne et je vais te faire du mal”, a-t-il ajouté. « J’espère que vous voyagez en toute sécurité !!! S’IL VOUS PLAÎT, ayez-moi dans l’émission… je vais chier sur vous et vos acolytes yuppie dans votre propre émission… c’est dommage que vous ne traîniez pas dans les mêmes cercles que ma famille (pas assez de pain pour ça) parce que si vous le faisiez je le ferais je t’ai déjà vu.

Hanks a depuis changé son approche, notant que Stern est “un vieil homme”, donc “ce ne serait pas bien pour moi de lui casser le cul”.

« Il m’a chié si fort, mec. Howard m’a chié si fort et je me dis, frère, je suis un gamin de 19 ans », a déclaré Hanks, ajoutant: « Et à ce jour, je me dis que cette merde n’était pas cool mec. Cette merde n’était pas cool alors je me dis ‘va le baiser’.

Adams22 suggère plus tard à Hanks de trouver un autre vieil homme pour combattre Stern à sa place, ce qui amène les deux à convenir que ce serait un “grand vlog”.

Regardez ci-dessus, via No Jumper.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com