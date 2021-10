Le fils de Wade, plus proche de sa première pause NBA

Beaucoup manque Dwyane Wade en NBA. La légende de chaleur de Miami qui a obtenu deux bagues a été l’un des joueurs les plus emblématiques de l’ère la plus récente dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète. L’un de ces différents buteurs, avec de nombreuses ressources et un physique différentiel qui l’ont conduit aux Jeux olympiques de la NBA.

Il nous manque beaucoup, mais la réalité est que nous pourrions avoir sa version la plus similaire très bientôt en championnat. Comme le rapporte Shams Charania sur son compte Twitter personnel, on pourra très bientôt compter sur Zaïre Wade, le fils de la légende du Heat, en NBA.

Le premier pas était déjà fait

Parce que? En gros parce que Zaïre Wade a déjà signé un contrat avec une équipe de la NBA G-League, la ligue américaine de développement. l’a fait avec Les étoiles de Salt Lake City, l’équipe affiliée à Jazz de l’Utah cela pourrait être son premier destin dans l’élite du basketball nord-américain.

Il est encore trop tôt et les attentes sont si élevées qu’elles sont presque impossibles à satisfaire. Il sera très difficile de voir quelque chose du niveau et du niveau d’amour du jeu de son père, mais peu importe à quel point il se souvient de nous, il nous rendra service à tous ces nostalgiques qui croient que les temps passés ont toujours été meilleurs.

L’histoire de l’arrivée de Zaïre Wade dans l’univers du Jazz a son explication. Ce n’est pas une coïncidence, et cela ne pouvait pas être une autre équipe de G-League, car Dwyane Wade possède la franchise de Salt Lake. Illusion ou les deuxièmes parties du nom de famille Wade en NBA ne sont pas belles du tout ?