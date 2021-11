Le fils de Wesley Sneijder, Jessey, signe son premier contrat professionnel avec le FC Utrecht

11/12/2021 à 18:53 CET

Artur López

La jeune promesse Jessey Sneijder Il est en passe de réussir dans le football, tout comme son père Wesley Sneijder, ancien footballeur de l’Inter Milan et du Real Madrid. Le joueur de 15 ans a signé son premier contrat avec le FC Utrecht de l’Eredivisie néerlandaise. Le fils du légendaire milieu de terrain rejoindra l’équipe des jeunes.

De nombreux footballeurs pèsent leur nom de famille lorsqu’il s’agit de faire leurs premiers pas dans le football. Les enfants de Zinedine Zidane sont le paradigme selon lequel non seulement le nom de famille suffit. Enzo et Luca Zidane se battent depuis des années pour trouver une place. Le premier évolue pour Rodez AF en Ligue 2, tandis que le gardien vit relégué sur le banc du Rayo Vallecano. Il existe de nombreux cas de talents prématurés qui font également naufrage sous la forte pression des médias. L’exigence est double lorsqu’ils portent le nom de famille d’un emblème du football tel que Zidane ou, en l’occurrence, Sneijder.

Bien que Wesley ait commencé sa carrière dans le football néerlandais, il n’a jamais joué pour Utrecht, d’où il est originaire. L’ancien milieu de terrain de l’Inter s’est endurci dans la carrière de l’Ajax jusqu’à ce qu’il fasse le saut en équipe première et tente plus tard sa chance au Real Madrid, où il n’a pas fini de cailler. Dans le Calcio, Sneijder a touché le ciel du football et a conquis les triplés sous les ordres de José Mourinho, en plus de se proclamer vice-champion du monde avec Pays Bas en 2010.

De son côté, Jessey a passé une période d’essai avec l’équipe néerlandaise avant de rejoindre définitivement leurs rangs. Le temps nous dira si le fils du premier mariage de Sneijder atteindra les sommets footballistiques de son père. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics, mais il fait déjà partie de la carrière d’un « grand » venu de Hollande.