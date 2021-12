Le fils de Willie Garson, Nathen, assiste et tout comme cette première

Nathan Garson célèbre la mémoire de son père.

Willie GarsonSon fils a assisté à la première new-yorkaise de And Just Like That…, près de trois mois après la mort de la star de Sex and the City d’un cancer du pancréas. J’ai partagé une photo avec Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Cynthia nixon et Kristin Davis, ainsi que sa compagne, sur Instagram pour marquer le coup.

« Quel voyage merveilleux et quel moment incroyable j’ai pu passer », a-t-il légendé les photos. « Merci @justlikethatmax pour ce moment merveilleux et pour m’avoir invité à profiter de la première de la saison de And Just Like That! »

Nathen a même lancé une promo pour l’émission, ajoutant: « Va le vérifier sur HBOmax! »

Willie a tourné des scènes en tant que Stanford Blatch pour la série HBO peu de temps avant sa mort. Le 2 août, l’acteur de 57 ans a été photographié en train de filmer sur place à New York, aux côtés de son mari à l’écran. Mario cantone.

Garson a exprimé son enthousiasme à l’idée que les gens voient l’émission, en déclarant à Us Weekly en juin : « Cela ne m’a frappé que lorsque j’étais dans la garde-robe hier et c’était comme si je me remettais littéralement à la place. C’était génial. »