Le fils de Zach Roloff subit une opération chirurgicale majeure

Quelques semaines seulement après avoir annoncé qu’ils attendaient à nouveau, les stars de Little People, Big World Zach Roloff et Tori Roloff ont partagé une autre mise à jour familiale majeure mardi. Leur fils aîné, Jackson, 4 ans, a subi une opération à la jambe. Jackson était « si courageux et confiant » avant l’opération pour aider ses jambes arquées, a écrit Tori, à côté d’une photo de Jackson dans son lit d’hôpital avec un lapin en peluche à ses côtés. Zach, 31 ans, et Tori, 30 ans, ont annoncé qu’ils attendaient à nouveau le 17 novembre.

« Notre gentil Jackson a été opéré aujourd’hui pour l’aider à corriger la courbure de ses jambes », a écrit Tori. « Ce gamin nous épate à maintes reprises. Il était si courageux et confiant. Il a fait [Zach] et j’étais si fier alors qu’il parlait avec les médecins et les infirmières et qu’il s’éloignait sans souci. »

La star de TLC a qualifié le jour de l’opération de Jackson de « l’un des jours les plus difficiles » de sa vie. « Regarder votre enfant souffrir n’est jamais quelque chose qu’un parent veut vivre. Cependant, nous faisons confiance à ses médecins et à notre Seigneur que c’était la meilleure décision pour lui », a écrit Tori. « Je t’aime bébé j! Rentrons à la maison et faisons du pop-corn! » Elle a également confirmé que le lapin en peluche n’avait jamais quitté Jackson.

Jackson et sa sœur cadette Lilah Ray, 2 ans, sont tous deux nés avec une achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme. Avant leur naissance, Zach et Tori savaient qu’ils avaient tous les deux 50% de chances d’hériter de l’achondroplasie de leur père, mais ils ne voulaient pas que cela les définisse. « Bien sûr, il y avait une chance que nos enfants aient le nanisme, et il y avait aussi une chance qu’aucun de nos enfants n’ait le nanisme. Quoi que nous ayons, c’est ce que nous allions aimer et rouler avec », a déclaré Zach à PEOPLE en avril 2020, ajoutant qu’il pense que cela créera une forte « relation frère-sœur » entre Lilah Ray et Jackson.

Zach et Tori, qui ont célébré leur sixième anniversaire de mariage en 2021, ont annoncé la grossesse de Tori en partageant une nouvelle photo de famille le 17 novembre. Ils ont également inclus une photo d’eux tenant une image échographique. Leur nouveau bébé est attendu au printemps 2022. « Nous sommes ravis de partager des nouvelles passionnantes avec vous », a écrit Tori. « Baby Roloff nous rejoindra ce printemps et nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce doux cadeau ! »

La nouvelle de la grossesse est arrivée des mois après que Tori a annoncé qu’elle avait fait une fausse couche en mars. À l’époque, elle avait posté une photo d’une illustration au point de croix montrant la famille avec Jésus, qui tenait un bébé pour représenter celui que le couple a perdu. La photo comprenait également un test de grossesse positif. En partageant son histoire avec le monde, Tori espérait montrer aux autres femmes qui ont subi des fausses couches qu’elles ne sont pas seules.

« Je poste ceci dans l’espoir que cela ne touchera qu’une maman et leur fera savoir que vous n’êtes pas seul. Je poste également cela de manière égoïste comme une forme de guérison pour moi-même », a-t-elle écrit le 13 mars. « Je me sentais comme si j’avais besoin pour reconnaître notre doux bébé ange afin que je puisse continuer à partager mes bébés ici avec moi. C’est donc ce que je continuerai à faire – remercier le Seigneur pour ce que j’ai. Remercier le Seigneur pour mes deux enfants en bonne santé et mon mari qui a aimé moi à travers tout ça. »