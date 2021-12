Le fils de Zoe Ball, Woody Cook, devient public avec sa nouvelle petite amie Nell Williams

Woody Cook s’est lié avec sa nouvelle petite amie Nell Williams d’une manière plutôt inhabituelle (Photo: REX/.)

L’expression Love is Blind pourrait bien être vraie pour la star de Gogglebox Woody Cook, qui s’est liée avec sa nouvelle petite amie lors d’une séance d’encens brûlant.

Le fils de Zoe Ball et Norman Cook sort avec Nell Williams, étudiante en psychologie, et il a parlé de sa relation florissante aux 101 Awards du magazine Attitude.

L’ancienne star de télé-réalité de Circle a déclaré que le couple était amis avant de passer à l’étape suivante. «Nous sommes ensemble depuis environ neuf mois et nous sommes vraiment heureux ensemble. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs et nous nous connaissions depuis un certain temps avant de sortir ensemble.

Les choses ont manifestement pris un bon départ après que le couple se soit lié en essayant de dissiper toute onde négative dans son environnement. « Nous étions dans ma chambre à brûler de l’encens et de l’énergie négative – et les choses sont parties de là », a-t-il ajouté.

Ils conviennent bien à un match avec Woody, 20 ans, admettant que Nell lui ressemble en ce sens qu’ils aspirent tous les deux à l’aventure et à l’excitation.

« Je suis un personnage un peu fou, donc je veux quelqu’un qui soit aussi fou ou plus fou que moi. Je veux que quelqu’un me prenne la main et m’emmène dans une folle aventure plutôt que de me clouer au sol.

— Nell fait ça. Elle rend la vie excitante.

Woody avait précédemment expliqué qu’il était enfin à l’aise avec sa bisexualité après avoir expliqué à Attitude Magazine qu’il s’était senti « confus » pendant longtemps alors qu’il grandissait.

Woody dit que maman Zoe Ball a pris un peu de temps pour bien comprendre sa bisexualité (Photo: PA Wire/PA Images)

« Je pense que si j’étais gay, ce serait plus clair. Je n’arrêtais pas de tourner en rond dans ma tête ; certains jours, je me sentirais 100% hétéro ; certains jours, je me sentirais 100% gay. J’avais l’habitude de dire que c’était, comme, ma période gay du mois, car elle était affectée par la pleine lune », a-t-il plaisanté.

Il a également admis qu’il avait fallu un certain temps à son entourage pour accepter pleinement l’idée, dont sa mère, la présentatrice de télévision Zoe.

« Des gens m’ont dit : « Oh, vous dites simplement que vous êtes bisexuelle parce que c’est à la mode », et je me suis dit : « Non, ma sexualité n’est pas une sacrée tendance ! »

‘Ma mère disait : « Tu ne peux pas l’être. Tu aimes les filles. » J’ai dit: « Euh… oui, c’est ça, bisexuel. » Elle a dit : « Est-ce que les bisexuels ne sont pas seulement homosexuels avant qu’ils ne sachent qu’ils sont homosexuels ? Je ne connais aucun bisexuel.

« J’ai souligné que certains de nos amis de la famille étaient probablement bisexuels, ce à quoi elle n’avait pas vraiment pensé auparavant. »



