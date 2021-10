Le fils d’Eddie Van Halen blessé révèle une photo en pleine convalescence

Le fils d’Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, vient de subir une grave blessure. Sur Instagram, Wolf a posté une photo de sa jambe gauche dans une botte. Il a expliqué qu’il s’était foulé la cheville en descendant du bus.

Wolfgang n’a pas mâché ses mots en décrivant sa blessure. Il a expliqué qu’il « a mangé de la merde en descendant du bus ce matin et s’est foulé le F-K hors de ma cheville ». Sa période de convalescence durera plus d’un mois, car il a déclaré qu’il serait résigné à porter la botte pendant quatre à six semaines. Cela n’empêchera pas Wolf de se produire, cependant. Il a noté que sa botte obtiendrait « une certaine expérience du spectacle » et a écrit: « Nous verrons ce soir, Huntsville. »

Les collègues rockeurs de Wolfgang ont rapidement partagé quelques conseils dans la section commentaires du post. Michael Anthony, l’ancien bassiste de Van Halen, a écrit qu’il y était déjà allé. Anthony a écrit: « L’un des petits dangers de la route que nous traversons tous, frère, je ne peux pas vous dire combien de fois votre père, oncle Al, et moi l’avons vécu… Allez-y et donnez un coup de pied – ce soir à Huntsville !!! » Le musicien Kirk Douglas a écrit : » Sentez-vous mieux, mec ! Je sais que votre oncle Dave a quelques conseils. (Roth et Grohl). »

Wolfgang a subi cette blessure quelques semaines seulement après avoir rendu hommage à son défunt père sur Instagram. Eddie est décédé le 6 octobre 2020 après une longue bataille contre le cancer du poumon. « Un an. Vous vous êtes battu si dur pendant si longtemps, mais vous avez quand même été emmené. C’est tellement injuste », a écrit Wolfgang à l’époque. « Je ne vais pas bien. Je ne pense pas que je serai jamais bien. Il y a tellement de choses que j’aimerais pouvoir vous montrer. Tant de choses que j’aimerais pouvoir partager avec vous. J’aimerais pouvoir rire à nouveau avec vous. Je J’aimerais pouvoir t’embrasser à nouveau. Tu me manques tellement que ça fait mal. » Il a conclu: « J’essaie de faire de mon mieux ici sans toi, mais c’est vraiment dur. J’espère que tu es toujours fier. Je t’aime de tout mon cœur, Pop. Veille sur moi. »

Wolfgang a publié son hommage un jour après avoir célébré l’anniversaire de sa performance avec Van Halen devant une salle comble au Hollywood Bowl. La performance a eu lieu en 2015 et finira par être la dernière qu’il a jouée avec son père. À côté d’une photo de cette journée spéciale, Wolfgang a écrit : « Je ne l’oublierai jamais. »