Le fils d’Enrique Rocha déclare

Après avoir entendu les commentaires à ce sujet Enrique il était très réservé sur sa vie privée, Christian Il a déclaré qu’il était également très jaloux de sa vie professionnelle.

« Il a toujours été une personne très attachée à sa famille, à moi, à mes enfants, à ma femme, mais il a toujours essayé de ne pas être autant en contact avec le show business. Il n’aimait pas tellement expliquer tout ce qui se passait dans sa vie quotidienne. Il était plus professionnel dans cette partie et il ne saurait vraiment pas quoi dire d’autre. Seulement qu’il est un excellent père et mon meilleur ami et qu’il va beaucoup me manquer ainsi qu’à ma famille et, comme vous le dites, quelque chose que mon père avait et que vous et le bon (Juan) Ferrara avez mentionné, c’est qu’il était toujours une personne heureuse, qui a su garder ses distances, partager sa vie professionnelle avec sa vie de famille, sa vie intime, et je pense que c’est pour ça que personne ne dit du mal de lui, c’est ce que j’aime », a-t-il déclaré.

Cristian Rocha Il rapporte ce qu’il va advenir de la dépouille de son père : « Hier tout allait très vite, on est juste allés à l’enterrement, on était dans la partie triste, disons. Aujourd’hui à 16h00 il y a une messe et à 17h30 ils me donneront ses cendres et je les déposerai chez sa mère, chez ma grand-mère qu’il aimait tant et ils seront de nouveau ensemble , il sera avec son frère, avec sa mère et avec son père à nouveau ».

Enrique Rocha (Twitter)