Le fils d’Eto’o teste au Benfica B

17/08/2021 à 17h21 CEST

Etienne Eto’o, le fils aîné de la légende du Barcelona Football Club, serait sur le point d’entamer une nouvelle étape de sa carrière sportive. Après sa carrière dans le Juvenil A d’Oviedo, pourrait signer pour Benfica ‘B’, qui joue dans la deuxième catégorie la plus élevée du football portugais. Un grand saut pour une carrière sportive qui vient de démarrer.

Le joueur a rejoint ce mardi les tests avec l’équipe et attend la décision du club. L’attaquant de 18 ans a déjà brillé dans les échelons inférieurs de l’équipe nationale. En fait, lors de la Coupe d’Afrique U-20, il est devenu l’un des plus importants de la compétition. Désormais, il espère entamer une nouvelle étape sous le commandement de Nélson Veríssimo.

Et même s’il n’a pas de relation avec son père, il a déjà montré qu’il avait la même ambition : “Je veux essayer d’être meilleur que lui et je veux toujours aller sur le terrain et faire de mon mieux», a-t-il déclaré après l’affrontement entre le Cameroun et le Ghana.Même si je sais qu’il est difficile d’être meilleur que mon père, je veux travailler dur pour réussir comme lui.l& rdquor;, a-t-il conclu.