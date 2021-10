Le fils d’Internet, Gavin Thomas, a grandi dans la photo du nouvel annuaire

Thomas Gavin est tout grandi.

Lorsque les fans ont connu le Minnesotan pour la première fois, il n’avait que 2 ans et pouvait à peine former une phrase complète. Maintenant, huit ans se sont écoulés et Gavin est un pré-adolescent, comme en témoigne sa dernière photo.

Le mardi 26 octobre, la maman de Gavin, Kate, a donné à ses plus de 500 000 abonnés un aperçu de la nouvelle photo, évoquant des souvenirs chaleureux de Gavin et de son oncle Nick mastodontecompte Vine.

Une personne a répondu : » Besoin de photos de la taille d’un portefeuille pour toute la famille Twitter. Fier de ton neveu. » Un autre utilisateur de Twitter a posé la question dans tous nos esprits : « comment ont-ils grandi si vite ??

Récemment, Kate a parlé à Know Your Meme du statut de Gavin en tant que véritable star des mèmes, révélant qu’elle ne s’attendait à rien de ces premières vidéos. Elle a partagé : « Je n’aurais jamais imaginé que tout cela se serait produit. Nous prenions juste de jolies vidéos et photos de Gavin. »