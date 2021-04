Le fils d’Ole Gunnar Solskjaer répond à la dispute entre le patron de Manchester United et Jose Mourinho: “ Je reçois toujours de la nourriture ”

Le fils d’Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu’il “ reçoit toujours de la nourriture ” après les retombées entre le manager de Manchester United et Jose Mourinho.

Le but d’Edinson Cavani en première mi-temps a été exclu par le VAR car le bras de Scott McTominay a été vu comme étant entré en contact avec Son, qui est tombé avant que le but ne soit marqué.

Son fils a été laissé au sol après que McTominay ait accidentellement eu un léger contact avec son visage

La décision de refuser le but a été vivement critiquée, bien que Troy Deeney ait sauté à la défense de Son pour son rôle dans l’incident.

Solskjaer n’était pas d’humeur à sympathiser alors qu’il exprimait sa frustration face au Sud-Coréen après la victoire 3-1 de Man United.

«Je dois dire que si mon fils reste comme ça pendant trois minutes et que dix de ses compagnons sont autour de lui… s’il a ça au visage de l’un de ses autres copains et qu’il a besoin de 10 de ses compagnons pour l’aider à se relever, il n’aura pas de nourriture », dit-il.

Ces commentaires ont exaspéré Mourinho, qui a répondu: «Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis très, très surpris qu’après les commentaires d’Ole sur Sonny, vous ne me posiez pas de questions à ce sujet.

Mourinho et Solskjaer se sont affrontés pendant et après le match au stade Tottenham Hotspur

«Je veux juste dire que Sonny a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole, parce que je pense qu’un père – je suis un père – tu dois toujours nourrir tes enfants, peu importe ce qu’ils font.

«Si vous devez voler pour nourrir vos enfants, vous volez. Je suis très, très déçu, et comme on dit au Portugal, le pain est du pain et le fromage est du fromage, j’ai déjà dit à Ole ce que je pensais de ses commentaires.

Noah Solskjaer, qui joue pour le club norvégien Kristiansund BK, a depuis réagi à toutes les suggestions selon lesquelles il n’était pas bien nourri en faisant la lumière sur le conflit.

Le jeune homme de 20 ans a déclaré au journal local Tidens Krav: «Je reçois toujours de la nourriture, je peux assurer tout le monde à ce sujet.

Noah (à gauche) a dissipé toute suggestion qu’il souffre de malnutrition

Noah a joué contre Manchester United en match amical en juillet 2019

“[Team-mate] Max [Williamsen] m’a demandé si j’avais reçu de la nourriture lorsqu’il m’a rencontré avant l’entraînement. Je ne me suis jamais couché comme Son l’a fait.

“Mourinho voulait probablement juste détourner l’attention du fait qu’ils avaient perdu.”