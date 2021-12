Le fils d’Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, se fiance

Jack Osbourne, le fils de 36 ans de Ozzy et Sharon Osbourne, est fiancé à sa petite amie depuis plus de deux ans, Aree Gearhart.

Osbourne a annoncé la nouvelle des fiançailles dans un Instagram poste le jeudi (30 décembre). « Aujourd’hui, j’ai demandé à la femme la plus belle et la plus aimante que j’aie jamais rencontrée de m’épouser. Elle a dit oui !! » il a sous-titré un selfie de lui-même et de sa fiancée.

« La vie est une série de portes et je suis tellement excitée de franchir celle-ci avec elle. C’est vraiment un être magique avec un cœur plus grand que tout ce que j’aurais pu imaginer », a poursuivi Osbourne, ajoutant: « Ses compétences de belle-mère font mon cœur si plein. Je ne pourrais pas être plus heureux que je ne le suis en ce moment.

Gearhart, qui est architecte d’intérieur, a partagé la même photo sur elle Instagram et a écrit: « Aujourd’hui, mon meilleur ami m’a demandé de l’épouser dans un pays des merveilles hivernal magique », a gentiment légendé la décoratrice d’intérieur. Je t’aimerai pour toujours et puis quelques @jackosbourne. mon âme soeur, mon partenaire d’aventure, mon protecteur. Je suis prêt pour toujours avec toi + notre tribu. »

Sharon a félicité le couple en écrivant : « Ozzy et je ne pourrais pas être plus heureux et plus fier de notre fils Jackl’engagement de Aree Gearhart. Nous sommes tellement bénis d’avoir Aree comme membre de notre famille et nous leur souhaitons une vie d’amour, de lumière et de bonheur. »

Jackla soeur de Kelly a légendé une photo d’elle et Gearhart sur elle Histoire Instagram, « Nous sommes une famille. » Elle a également commenté Gearhartphoto d’elle et de son frère, écrivant : « Je suis tellement tellement tellement plus qu’heureuse !!! Maintenant, nous sommes vraiment sœurs !!!! Je t’aime tellement. Bienvenue dans la famille !!!! »

Jack était auparavant marié à Lisa Stelly de 2012 à 2019. Ils partagent trois filles ensemble, perle, 9, Andy, 6 et Minnie, 3.

Jack et Aree a rendu public leur relation en novembre 2019 lorsqu’ils ont assisté à la Prix ​​de la musique américaine ensemble.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jack Osbourne (@jackosbourne) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par aree gearhart (@seecreature) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sharon Osbourne (@sharonosbourne) Mots clés: Ozzy Osbourne Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).